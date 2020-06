Elena Santarelli parla della malattia del figlio Giacomo Corradi: “La verità è un’altra…”

Elena Santarelli e il suo ruolo di sagia a Italia Sì

Oltre al tradizionale appuntamento del sabato pomeriggio, da un paio di settimane Elena Santarelli fa parta anche della versione giorno per giorno di Italia Sì. Il format ha preso il posto di Storie Italiane di Eleonora Daniele e alla guida c’è sempre Marco Liorni. Con la soubrette laziale l’intera squadra di saggi composta da: Mauro Coruzzi, Rita Dalla Chiesa e Manuel Bortuzzo.

In queste settimane la moglie di Bernardo Corradi ha avuto alcuni battibecchi con l’ex conduttrice di Forum. Prima per la questione mascherine personalizzate e successivamente per una battuta sulle balere. Di recente la ragazza ha rilasciato una lunga intervista ad un noto magazine tornando a parlare del calvario fatto dal figlioletto Giacomo.

Le parole sul figlio Giacomo

Intervistata dal periodico Tv Sorrisi e Canzoni, Elena Santarelli si è raccontata sulla malattia del suo primogenito. Giacomo, infatti, per alcuni anni ha dovuto combattere contro un tumore cerebrale e, grazie ad una serie di cure e cicli di chemio il ragazzino è riuscito a vincere la battaglia.

Tuttavia la soubrette e il marito hanno sofferto moltissimo per quello che stava accadendo alla loro famiglia, ma qualche mese fa hanno tirato un sospiro di sollievo alla notizia che il figlio è guarito. La saggia di Italia Sì, però, al giornalista ha detto che la sua vita non è perfetta come sembra e per tale ragione la moglie dell’ex calciatore Bernardo Corradi segue una terapia psicologica da tempo.

La guarigione del figlio e la necessità di andare in terapia

Nel corso dell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Elena Santarelli ha precisato che la terapia l’ha finita ma sente il bisogno di aggiustare qualcosa: “L’ho finita ma ogni tanto sento il bisogno di aggiustare il tiro. La mia vita su Instagram è tutta sorrisi, ma il bip bip del macchinario a cui i bambini sono attaccati negli ospedali ce l’ho sempre in testa. Ora ci penso e mi addormento, prima non dormivo”.

Inoltre, la soubrette laziale ha confermato che il figlio Giacomo non è a rischio ricaduta e questa cosa la fa stare bene: “Dopo che finisci la chemioterapia, il sistema immunitario si ristabilisce”. Visto il calvario passato insieme al ragazzino, i due genitori hanno anche supportato e aiutato altri padri e madri che si trovavano nelle loro medesime condizioni, nei reparti di oncologia pediatrica.