Elettra Lamborghini appare molto dimagrita “Non era mai successo”

Elettra Lamborghini, la preparazione delle nozze la sta stressando troppo

Elettra Lamborghini a breve sposerà Afrojack, in questi giorni è totalmente impegnata con i preparativi e l’organizzazione delle nozze. Tutto questo la sta facendo dimagrire incredibilmente, tanto che i suoi fan si sono accorti e le hanno chiesto cosa stesse succedendo.

L’ereditiera più bella al mondo ha raccontato che non succedeva almeno da 10 anni, sta perdendo il peso che non ha mai perso in tutte le diete affrontate nel corso della sua vita.

Elettra Lamborghini è già a buon punto, Enzo Miccio è il suo wedding planner

Elettra Lamborghini ha cercato di tenere informatissimi i fan sull’andamento delle nozze. Così ha raccontato di aver scelto insieme ad Enzo Miccio il suo abito da sposa. È lui che sta progettando tutto fino all’ultimo dettaglio. Hanno scelto la location,hanno scelto le varie decorazioni, i fiori, nulla è stato lasciato al caso. Sarà un giorno fantastico. Infatti sta cercando di impegnarsi al massimo proprio per ottenere un ottimo risultato, nonostante questo dice che ha paura di essere delusa.

Ma cosa la preoccupa più di tutto? Afferma di essere tanto in ansia, perché ha perso un bel po’ di chili e essendo che non manca molto al giorno più bello della sua vita, la sua paura è non entrare nell’abito. O meglio che l’abito possa essere troppo grande per lei. ha preso il perso peso troppo facilmente e velocemente, la prova dell’abito è stata fatta più volte, ma cosa accadrebbe qualora l’abito dovesse starle grande proprio a pochissimi giorni dalle nozze?

L’abito è la prova del nove, tra un gelato ed un dolce Elettra sta vivendo un incubo

Proprio perché ha perso tanti kg, oggi Elettra può permettersi un gelato in più. Ne parla nelle Instagram stories, infatti mostra la tazza prima piena di gelato. Le sue forme prima erano molto più morbide, adesso è successo qualcosa che mai avrebbe potuto immaginare. Non riconosce più il suo corpo anche perché solitamente fino a prima del matrimonio, come tutte le donne del mondo, anche lei più era stressata, più era nervosa, più prendeva peso.

Adesso invece sta avvenendo l’esatto contrario. Come mai? Nonostante questo continua a pensare si tratti soltanto di stress ed ansia che le stanno provocando tutto un insieme di cose. Non vede l’ora arrivi il giorno del matrimonio così da poterlo vivere a fondo e sentirsi finalmente libera, senza pensieri. Nel frattempo può cedere ai suoi gelati e ai dolci, essendo una golosona, il fatto che abbia perso peso le permette di mangiare senza avere sensi di colpa.