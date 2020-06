Al Bano, la figlia Jasmine Carrisi sbotta su IG: “Chi ca**o te l’ha chiesto?”

Jasmine Carrisi debutta nel mondo della musica

Oltre alla vicenda del padre Al Bano e le sue dichiarazioni sulla pensione da 1470 euro, sul web nelle ultime ore si parla dell’ingresso di Jasmine Carrisi nel mondo della musica. Ebbene sì, la primogenita del Maestro e di Loredana Lecciso ha deciso di seguire le orme del padre.

Addirittura i più maligni hanno iniziato a dire che la 19enne presto prenderà il posto di Romina Power nei concerti che realizzano in giro per il mondo. E a proposito di performance, dopo tre mesi di inattività il cantautore di Cellino San Marco tornerà a cantare a Taranto davanti ad un pubblico speciale, composta da medici ed infermieri. Ma tornando alla sorella maggiore di Bido, di recente in tutte le piattaforme digitali è uscito il suo primo singolo dal nome ‘Ego’.

I complimenti di Al Bano e Loredana Lecciso

Oltre a pubblicizzarlo sui suoi canali social, Jasmine Carrisi ha trovato il sostegno da parte dei genitori. Infatti, la madre Loredana Lecciso ha caricato la traccia sul suo account Instagram mentre Al Bano ne ha parlato in una recente intervista a Il Fatto Quotidiano.

Dopo aver detto al giornalista di aver ricevuto un regalo dalla figlia, ovvero che si è tolta il piercing all’ombelico, il Maestro ha speso delle belle parole per la nuova carriera della 19enne. Ma non tutti la pensano come loro, infatti su IG sono arrivate le solite critiche da parte dei leoni di tastiera che tallonano sempre la ragazza.

Jasmine Carrisi contro un leone da tastiera

A tal proposito, sotto il video del singolo Ego sono arrivati centinaia di reazioni da parte dei follower. Gran parte di esse sono tutte positive complimentandosi con la bella Jasmine. Mentre altre provengono dagli haters che non perdono tempo a puntare il dito contro la 19enne.

Ma quest’ultima non è rimasta a guardare. Ad esempio, tra i commenti sotto la clip è apparso “Per me no”, forse riferendosi che non piace il brano della Carrisi. A quel punto la diretta interessata ha sbottato così: “Ma chi ca**o te l’ha chiesto? Cioè quando te l’ho chiesto?”. Una risposta molto forte, forse è dettata dal nervosismo e l’agitazione in vista dell’esame di Stato? Resta il fatto che la figlia di Al Bano è malvista per via della madre Loredana.