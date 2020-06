Franca Leosini accusata di sessismo sui social

L’ultima puntata di Storie Maledette condotto da Franca Leosini ha generato tantissime polemiche e ha catapultato la conduttrice in una bufera social non indifferente. L’accusa è di quelle gravissime e che lasciano il segno: la pronuncia di frasi sessiste nei confronti delle donne.

Non sarebbe nemmeno la prima volta che la conduttrice fa parlare di sè. Anni fa fece infuriare persino la criminologa Bruzzone. Questa volta, però, in particolare, la rabbia social si è fatta molto forte e i commenti contro Franca Leosini continuano ad arrivare in tutta la loro negatività. Cos’è successo nel dettaglio? Vediamolo.

Franca Leosini, frasi sessiste in TV

L’ultima puntata di Storie Maledette è andata in onda domenica scorsa e ha raccontato le vicende di Sonia Bracciale, condannata a 21 anni per aver fatto assassinare il marito Dino Reatti che la maltrattava. Ed è proprio commentando questa vicenda che Franca Leosini ha esclamato “La responsabilità ce l’ha anche lei come tutte le donne che non mollano il marito al primo schiaffone”. Proprio questa è la frase che è costata alla conduttrice l’accusa di sessismo e tanti commenti negativi.

Uno dei riscontri più autorevoli a questa frase di Franca Leosini arriva da Manuela Ulivi, presidentessa di una delle tante case di accoglienza che, in Italia, accolgono donne vittima di violenza. “Al di là dell’incompetenza con cui una giornalista si permette di parlare a una donna che ha subìto violenza senza avere una formazione [..], ciò che emerge prepotente e insopportabile è l’eterno giudizio verso le donne che non se ne sono andate per tempo dal violento”.

La bufera sui social

Se la frase pronunciata da Franca Leosini ha sconvolto, per così dire, gli addetti ai lavori, ha avuto un impatto pesantissimo anche nei confronti di tutti i telespettatori. “Cara Franca” le scrive qualcuno sui social “sono una di quelle che al primo schiaffo non se n’è andata. Ho mollato dopo due anni, sono andata in terapia per cercare di capire perché non ci fossi riuscita prima. Non giudicare, né me né quelle che non ce la fanno ad andare via subito”.

È proprio la troppa fretta nel giudicare il comportamento delle donne vittima di violenza ad aver fatto infuriare tutti. “Non mi piace il messaggio che sta facendo passare” scrive una follower a Franca Leosini su Twitter. Poi prosegue “Sembra quasi colpevolizzarla per non aver lasciato il marito che le faceva violenza”. Cosa risponderà la conduttrice a queste polemiche?