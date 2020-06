Tina Cipollari, non è facile ma il traguardo è vicino

Tina Cipollari la sfida iniziata Uomini e Donne prosegue

Tina Cipollari a inizio anno Uomini e Donne, ha fatto una scommessa con se stessa, ha iniziato una sfida contro il suo corpo, sta andando benissimo. Ha tutte le carte in regola per vincerla. Sono trascorsi 9 mesi dall’inizio, il lockdown per lei è stata una prova durissima, ma non si è persa d’animo e ha mantenuto il suo obiettivo.

Inizialmente aveva deciso di perdere almeno 20 kg, ad oggi non è ancora riuscita ad arrivare a 20, ma il risultato c’è già ed è anche parecchio evidente. Appare essere molto più tonica, in forma smagliante, bella più che mai. In realtà Tina è bella anche con qualche chilo di troppo, qualche rotondità qua e là le sta proprio bene, ma lei sente la necessità di ritornare in forma proprio come era una volta.

Tina Cipollari il suo percorso insieme ad una naturopata

Tina Cipollari per raggiungere questo risultato ha avuto bisogno dell’aiuto di una naturopata bioterapeuta nutrizionale. È stata la donna a decidere che avrebbe dovuto fare 5 pasti al giorno, colazione, spuntino durante la mattina, pranzo, spuntino il pomeriggio ed infine cena. il mattino, l’opinionista fa colazione con il pane bruscato, a scelta con la marmellata light oppure con il burro di mandorle poi in tarda mattinata fa lo spuntino con lo yogurt magro, oppure con un frutto di stagione o con la frutta secca.

A pranzo è concessa la carne o il pesce insieme alla verdura. Mentre il pomeriggio la dietologa le ha concesso 6 olive verdi oppure della frutta secca oppure ancora anche questa volta della frutta di stagione. La sera nuovamente carne o pesce accompagnati dalla verdura. Come abbiamo potuto notare nella sua dieta non è compresa la pasta che è stata del tutto eliminata. Al posto della pasta l’opinionista può mangiare del farro.

La bella bionda si mostra in splendida forma all’inaugurazione del nuovo negozio di Federico Fashion Style

Dato che Uomini e Donne non va più in onda, Tina Cipollari ha approfittato dell’inaugurazione del nuovo negozio di Federico Fashion Style per far vedere che ha raggiunto un obiettivo non indifferente.

L’ottima forma fisica si vede benissimo dall’abito che sfoggia. All’inaugurazione arriva accompagnata da Gianni Sperti suo storico amico con il quale procedono i battibecchi ed i vari punzecchiamenti nonostante il periodo di pausa estiva del programma di canale 5. Molto probabilmente la ritroveremo a settembre magra più che mai, se dovesse procedere con la dieta, il risultato potrebbe essere strabiliante.