Antonio Zequila infuriato, “Sono solo calunnie…”

Negli ultimi mesi Antonio Zequila è stato indubbiamente uno dei protagonisti del gossip. Dapprima per la sua partecipazione al Grande Fratello VIP 4, poi per le discussioni con alcuni coinquilini (che l’hanno escluso dalla reunion di qualche giorno fa), poi per la proposta di matrimonio fraintesa e poi ancora per le dichiarazioni su Maria Elena Boschi.

Nelle ultime ore Antonio Zequila ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi in cui ha voluto chiarire un punto importante. Pare, infatti, che voci anche abbastanza insistenti abbiano accostato l’attore napoletano ad ambienti particolari che lui smente decisamente di aver mai frequentato. Di cosa si tratta? Vediamolo.

Antonio Zequila, accompagnatore per signore

Gli ultimi pettegolezzi su Antonio Zequila lo volevano molto vicino ad un mondo particolare, quello degli accompagnatori per signore. Ciò è nato dal ruolo che l’uomo, molti anni fa, ha interpretato in Cento Vetrine. Zequila ha detto, molto arrabbiato, “Qualcuno si è divertito ad associarmi al mondo dei gigolò. Stron**i! L’ho fatto per fiction e mai nella realtà”. È stata questa la prima frase che Zequila ha dedicato a chi lo accusa di essere un gigolò.

Ma non finisce certo qui! Antonio Zequila precisa ulteriormente “In Cento Vetrine gestivo un’attività dove affittavo, per notti di passione, aitanti giovanotti a donne sole e annoiate della Torino bene. Stop. Il resto sono solo calunnie”. Ci va davvero giù pesante il bel Zequila dal momento che questo accostamento pare avergli dato notevolmente fastidio. La popolarità ritrovata dopo la partecipazione al GF VIP, però, ha avuto questo risvolto negativo.

Il sogno proibito di molte donne

Sempre nel corso della stessa intervista, Antonio Zequila ha svelato di essere stato, negli anni, il sogno proibito di molte donne che avrebbero voluto vederlo nudo. Il merito sarebbe, secondo l’attore, delle sue misure intime che sono state, per molto tempo, al centro del gossip. Misure a parte, Zequila ha ricordato le parole di Milly D’Abbraccio, la sua ex, pornostar di professione, che ha dichiarato come Zequila fosse meglio di Rocco Siffredi.

Insomma, le doti amatorie di Antonio Zequila non sembrano discutibili e, secondo i più, nel momento stesso in cui si mettono in piazza certi “affari” intimi, bisogna anche accettare che nascano illazioni sul proprio conto. Che queste siano vere o meno, per i fans, bisogna poi dimostrarlo nella vita reale. Per il momento, comunque, Zequila ha preso le distanze dal mondo dei gigolò al quale, evidentemente, non si sente affatto vicino.