Un Posto al Sole, si girano le nuove puntate. Quando andranno in onda?

Dopo l’interruzione a causa dell’emergenza Coronavirus, le riprese di Un Posto al Sole sono ripartite questa settimana. Nonostante, infatti, si vociferava da qualche giorno che si era finalmente pronti per riprendere, erano ancora molti gli interrogativi. La Rai, però, ha comunicato, con un certo orgoglio, che le riprese hanno avuto inizio e che avvengono nel massimo rispetto della sicurezza per tutti.

Dopo la sospensione delle puntate inedite e, dopo, delle repliche, andate in onda fino a qualche settimana fa, le nuove puntate di Un Posto al Sole potrebbero essere molto vicine. Se tutto, infatti, andrà come previsto già per la fine di luglio 2020 potrebbero essere trasmesse. Vediamo, insieme, tutte le novità in merito.

Un Posto Al Sole, si torna al lavoro

Il cast e tutti gli addetti ai lavori di Un Posto al Sole sono tornati al lavoro lunedì e lo hanno fatto nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza. In base a quanto comunicato, ci sono 3 troupe attualmente impegnate nelle riprese. Tutto il set verrà, poi, sottoposto a sanificazione sia prima di iniziare al mattino che al termine della giornata. In questo periodo di blocco, ogni scena è stata riscritta e modificata per potersi adeguare, soprattutto, alle norme per il distanziamento sociale.

Baci e abbracci, dunque, non saranno contemplati in Un Posto al Sole. Questo, però, non significa che non ne vedremo. Le scene di questo tipo, però, saranno frutto di una manipolazione della regia e non di un contatto fisico. A proposito di attori: ogni protagonista della soap ha un suo camerino in cui, giorno per giorno, riceverà gli abiti da indossare già perfettamente igienizzati.

Lavorare in modalità Covid-19

Lavorare in tempi di Covid-19 non è semplice per tutti gli attori di Un Posto al Sole. A parte il taglio di molte scene, la riscrittura di altre e il cambio delle sceneggiature, ognuno dovrà prepararsi in autonomia per andare in scena. Al momento, infatti, sono stati sospesi gli interventi di trucco e parrucco che preparavano di tutto punto gli attori prima dell’emergenza. Test sierologici sono stati effettuati da tutti e verranno ripetuti di tanto in tanto.

E per quanto riguarda la messa in onda delle nuove puntate di Un Posto al Sole? La Rai vorrebbe poterle mandare in onda già dalla seconda metà di luglio 2020. Se le cose proseguiranno al meglio, comunque, non è escluso che prima di quella data la soap torni finalmente in onda.