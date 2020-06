Christian De Sica e Boldi insieme per il cinepanettone 2020 (Foto)

Ottime notizie per tutti i fans della coppia formata da Christian De Sica e Massimo Boldi. I due attori, infatti, hanno annunciato che presto lavoreranno insieme ad un nuovo film che uscirà a Natale 2020. Un nuovo cinepanettone, dunque, è all’orizzonte dopo il successo di Amici come prima che li ha visti insieme dopo 13 anni di separazione nel 2018.

A dare la conferma ufficiale di quella che prima era solo una voce, sono stati proprio Massimo Boldi e Christian De Sica mediante i propri profili social. Non è chiaro quale sarà il titolo del film in questione ma una cosa è certa: le riprese dovrebbero iniziare a luglio 2020. Entusiasti i commenti dei fans che hanno accolto la notizia con tanta enfasi.

Christian De Sica e Massimo Boldi di nuovo insieme

La notizia che Christian De Sica e Massimo Boldi si sarebbero cimentati in un nuovo film per il prossimo Natale è stata lanciata da una pagina Facebook che potrebbe essere molto vicina ad entrambi gli attori. Non a caso, in seguito, proprio i due super protagonisti hanno condiviso la news sui propri profili rendendola, quindi, ufficiale a tutti gli effetti. Boldi, addirittura, avrebbe aggiunto una didascalia al post, scrivendo “Amici come prima” e richiamando il film del 2018.

Vale la pena ricordare come l’ultimo cinepanettone di Christian De Sica e Massimo Boldi abbia avuto un enorme successo al cinema risultando il film più visto della stagione 2018/2019. Proprio sulla scia di tutto ciò e, forse, per “sdrammatizzare” il tragico momento storico che stiamo vivendo, i due attori hanno deciso di replicare anche per Natale 2020.

La reazione dei fans

Come prevedibile, la reazione dei fans di Christian De Sica e Massimo Boldi non si è fatta attendere. I profili social dei due attori sono letteralmente esplosi di risposte entusiaste a questo nuovo lavoro. Le riprese, a quanto pare, potrebbero iniziare già tra meno di un mese e sono in molti ad attendere le prime foto e le prime indiscrezioni persino sul titolo della pellicola su cui, ancora, non si sa nulla.

Tra i commenti sono proprio i fans a tentare di immaginare quale potrà essere il titolo. Sulla scia dei cinepanettoni più noti di Christian De Sica e Boldi, alcuni ipotizzano semplicemente qualcosa come “Vacanze di Natale 2020” o simili. Il tema, per i più fantasiosi, potrebbe anche rifarsi alla quarantena appena trascorsa. In ogni caso, sarà un film all’insegna delle risate già da adesso attesissimo.