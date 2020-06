Alberto Matano ci ‘prova’ con Lorella Cuccarini, scatta il rimprovero: “Spostati non possiamo farlo”

Alberto Matano si avvicina a Lorella Cuccarini

Al termine dell’appuntamento del martedì de La vita in diretta Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno avuto un divertente botta e risposta. Dopo mesi di tensione e preoccupazione causato dall’emergenza sanitaria da Covid-19, da qualche giorno i due conduttori sembrano essere più rilassati. C’è da dire che tra un paio di settimane il programma andrà in pausa estiva, di conseguenza la soubrette romana e il giornalista calabrese potranno finalmente rilassarsi.

Tornando alla gag in studio, da qualche tempo i due padroni di casa sono costretti a rimanere a debita distanza senza la possibilità di abbracciarsi, scambiarsi un saluto col bacio e addirittura stringersi la mano. Ma nella puntata del 16 giugno l’ex mezzo busto del Tg1 ha ‘infranto’ le regole avvicinandosi troppo alla collega. A quel punto quest’ultima lo ha rimproverato dicendo che non si può.

Il rimprovero a La vita in diretta

Alberto Matano ha sentito il bisogno di avvicinarsi fisicamente a Lorella Cuccarini. Per tale ragione nel secondo appuntamento settimanale de La vita in diretta si è messo quasi spalla a spalla con la collega. Ma la soubrette romano non è rimasta a guardare riprendendolo dicendogli che al momento non si può fare.

A quel punto l’ex volto del Tg1, con un tono dispiaciuto come i bambini ha detto: “E dai! Un metro però è troppo, dai Lory. Mettiamoci al centro vicini”. C’è da dire che i due professionista Rai come gli addetti ai lavori sono sottoposti tutti i giorni a ferrei controlli prima di entrare all’interno degli studi, quindi non corrono rischio nel contatto.

Divertente gag tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini

Momenti di grande distensione al termine della puntata del martedì de La vita in diretta. Dopo che Alberto Matano si è avvicinato alla collega, lei lo ha respinto dicendogli che devono dare l’esempio ai telespettatori che li guardano da casa. Un siparietto simpatico che conferma ancora una volta il clima distensivo tra i due professionisti di Rai Uno.

E pensare che settimane fa circolava la voce che tra la soubrette e il giornalista c’erano delle tensioni dietro le quinte. Indiscrezioni che lo stesso Matano aveva respinto al mittente affermando che con Lorella c’è un bellissimo rapporto professionale e d’amicizia.