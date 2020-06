Sonia Bruganelli offesa su IG: “Se non eri la signora Bonolis potevi ostentare un paio di mutande Oviesse” [FOTO]

Sonia Bruganelli al centro delle polemiche

Niente da fare, Sonia Bruganelli non riesce proprio a far parlare di sé per via dell’ostentazione della sua ricchezza. Solo pochi giorni fa la moglie di Paolo Bonolis aveva postato uno scatto su Instagram dove metteva in primo piano una pregiata bottiglia di Champagne al fianco di due borse costose di un famoso brand internazionale.

Stavolta, invece, la produttrice è finita nel mirino per alcune foto realizzate durante la cena in cui la donna e la famiglia ha festeggiato il compleanno del conduttore di Ciao Darwin. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Lady Bonolis criticata per una foto su Instagram

Utilizzando il suo account Instagram, Sonia Bruganelli ha postato una foto nella quale si vede la mascherina che il ristorante aveva messo in dotazione di tutti i commensali. Un gesto che ha fatto arrabbiare gran parte di coloro che la seguono sul social network. A corredo dello scatto, la moglie di Paolo Bonolis ha scritto questa breve didascalia: “I dettagli…”.

A quel punto molti utenti si sono precipitati sotto il contenuto per lamentarsi con la diretta interessata. Alcuni si sono spinti oltre scrivendo: “Che raffinata eleganza. Se non eri la signora Bonolis voglio vedere cosa ostentavi. Un paio di mutande oviesse tutt’al più. Vomito”; “l gestore del ristorante potrebbe regalarle anche a chi non le trova o a chi ha difficoltà nel comprarle! Sarebbe un gesto sicuramente più apprezzato che questa foto cafona!”, e tanti altro ancora. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web allo scatto della produttrice

Sembra proprio che il gesto di Sonia Bruganelli non è stato per niente digerito ai follower. Non è la prima volta che la moglie di Paolo Bonolis si trova al centro delle ma anche stavolta non sembrano averla scalfita. Infatti, difficilmente la signora Bonolis replica alle critiche dei leoni da tastiera tranne quando le vanno a toccare gli affetti familiari.

Come accennato prima, qualche giorno fa il conduttore romano ha compiuto gli anni e per l’occasione molti personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo e soprattutto i suoi fan gli hanno voluto fare gli auguri sui social network. Nel frattempo continuano le repliche di Avanti un altro e Ciao Darwin con grande successo.