Mahmood, il cantante in versione romantica su Instagram con un mazzo di rose rosse, ma per chi sono? (FOTO)

Si scatenano i fans quando vedono la foto di Mahmood con un mazzo rose rosse su Instagram, potrebbero essere per Gabriele Esposito, ma sono solo ipotesi

Uno scatto di Mahmood postato su Instagram ha fatto scatenare i fans che si sono lanciati subito a fare commenti. Le parole dei follower sono tutte concentrate sul mazzo di rose rosse che il cantante tiene in mano. E’ una versione romantica quella di Mahmood, che si è fatto immortalare in una posa decisamente originale.

Ma ai fan interessa soprattutto sapere a chi sono indirizzati quei fiori. Tutti sono infatti curiosi di sapere se Mahmood si è fidanzato. E’ chiaro che vederlo con le rose in mano fa pensare che ha un amore, qualcuno a cui dedicarle e a cui donarle. L’artista ha scritto nella didascalia che accompagna la foto le parole “Romantico a Giambellyn”, ma non ha fatto alcuna rivelazione sulla sua vita privata.

Mahmood è single oppure è fidanzato?

Il cantante, che è molto riservato, non ama mostrare il suo lato intimo e nessuno sa se ha un fidanzato. In passato l’artista è stato fotografato in compagnia di Gabriele Esposito, ballerino di Amici. Entrambi sono anche molto amici di Elodie Di Patrizi e i due si sarebbero conosciuti grazie a lei.

I fans per questo ipotizzano che i fiori potrebbero essere per Gabriele. Ma si tratta solo di ipotesi e non vi è certezza che fra loro ci sia una storia. Nessuno infatti sa se Mahmood è ancora single o è fidanzato. Il cantante non ha mai parlato apertamente dei suoi amori e della sua vita sentimentale. Ha sempre preferito discutere e parlare della sua musica e di quanto è andata avanti la sua carriera.

Tantissimi i commenti dei fans giunti per le rose

Ovviamente i fan sono curiosi e in pochi minuti sul social sono giunti tantissimi commenti che hanno chiesto chiarimenti sulle rose. Qualcuno si è anche candidato per prendere il posto nel cuore del cantante. Altri invece hanno cominciato a fare supposizioni su chi potrebbe essere il fortunato. I commenti sono stati molto carini e tutti hanno apprezzato la versione romantica dell’artista.

Vincitore del Festival di Sanremo 2019, Mahmood ha spopolato in poco tempo e ha conquistato con la sua musica il pubblico. Il giovane si è rivelato pieno di talento e di tanta voglia di fare, e sta cogliendo al volo tutte le occasioni per farsi conoscere meglio.