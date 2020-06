Sonia Bruganelli perenne vittima degli Haters “200 euro per una cena e una mascherina” (FOTO)

Finisce nuovamente nel mirino degli haters Sonia Bruganelli, la moglie di Bonolis mostra su Instagram uno scatto con la mascherina nel piatto, il gesto non piace ai followers

Ancora una volta Sonia Bruganelli finisce nella bufera e si trova gli haters contro. La moglie di Paolo Bonolis è spesso oggetto di critiche e non è la prima volta che viene additata come una persona superficiale e poco delicata. A far parlare gli haters stavolta è un episodio accaduto durante una cena organizzata dalla donna in occasione del compleanno del marito.

La Bruganelli ha postato uno scatto che ritrae una mascherina ricevuta in omaggio da un noto ristorante della capitale e posata sul piatto. Fin qui nulla di strano, Sonia ha voluto festeggiare il compleanno di Paolo con una semplice cena e ha invitato poche persone. Il suo è stato un modo per passare momenti piacevoli insieme a delle persone care senza eccedere con i festeggiamenti. (Continua dopo la foto)

Sonia Bruganelli criticata per il gesto

Il ristorante ha fatto omaggio a tutti gli ospiti di una mascherina con il logo del locale. Prontamente la Bruganelli ha immortalato la mascherina messa nel piatto e ha postato lo scatto su Instagram. I followers però non hanno apprezzato il suo gesto e sono scattate subito le critiche. La moglie di Bonolis è stata accusata di aver organizzato una cena da 200 euro in un noto ristorante di Roma per ricevere in omaggio una mascherina.

I commenti degli utenti sono stati pesanti e hanno detto apertamente che tutta la famiglia ha davvero poco cervello. Vista la situazione di emergenza che stiamo vivendo, spendere 200 euro per una cena è un sacrilegio. Tuttavia, nonostante vi sono stati commenti negativi, non sono mancate parole positive per la moglie di Bonolis.

Alcuni utenti però hanno difeso Sonia

Nonostante le critiche la Bruganelli non si è scomposta, come sempre d’altronde. Lady Bonolis è abitua ta a questo e anche ad altro, ma non se ne cura e va dritto per la sua strada. La donna ha sposato il conduttore nel 2002 e insieme hanno avuto tre figli.

Sul social c’è sempre qualcuno che ha simpatia per lei e infatti i commenti positivi non tardano ad arrivare. Alcuni utenti hanno preso le difese di Sonia e detto che ognuno può fare ciò che vuole. Coloro che parlano a vanvera sui fatti dei Bonolis sono solo degli invidiosi. Insomma, Sonia si è presa la sua rivincita!