Conoscete la prima moglie di Claudio Amendola? Ecco Marina (FOTO)

Da qualche settimana Claudio Amendola è tornato in Prime Time su Rai Uno con le repliche di Nero A Metà. Considerato ancora oggi da molte donne un vero e proprio sex simbol, l’attore romano non ha nulla da invidiare nemmeno ad un ventenne.

Claudio Amendola durante la quarantena come tutti ha trascorso le sue giornate a casa, insieme alla moglie Francesca Neri. La coppia è insieme da quasi vent’anni ma pochi sanno che il bellissimo attore in passato ha avuto un altro matrimonio con un’altra grande attrice. Vediamo insieme di chi si tratta.

Marina Grande, il primo grande amore dell’attore

Claudio Amendola prima di conoscere Francesca Neri è stato sposato con Marina Grande. Una brava attrice e doppiatrice italiana, che però, essendo molto riservata, non ama divulgare molte informazioni su di lei. Infatti sembra che la donna non sia nemmeno amante dei social e pare che non possieda nemmeno un profilo.

Dall’unione con lui sono nate due figlie, quali Alessia e Giulia. L’ex coppia quando si è sposata nel 1983, era molto giovane: lui aveva 20 anni e lei solo 17, quindi era ancora minorenne. Avevano deciso di compiere quell’importante passo perché stavano insieme da 4 anni e il loro matrimonio è durato circa 10 anni. Purtroppo però ocme spesso accade, l’amore finisce e ad oggi ciò che li lega oltre il rispetto e un bene infinito sono proprio i loro ragazzi. (Continua dopo la foto)

Claudio Amendola accanto a Francesca Neri da quasi vent’anni

In una recente intervista Claudio Amendola ha speso bellissime parole per la sua ex moglie. Nonostante Marina sia diventata mamma molto presto è riuscita comunque a mostrare tutta la grandezza sia come madre che come moglie, ha spiegato.

Dopo la fine della storia con la Grande, l’attore romano ha conosciuto Francesca Neri con la quale ha avuto un terzo figlio, Rocco. La coppia, innamoratissima ancora oggi, si è sposata nel 2010 ed entrami condividono tante passioni.

L’ex moglie di Claudio Amendola ha anche iniziato a svolgere il mestiere di produttrice cinematografica. Sul suo curriculum vitae vi è la vittoria del prestigioso Nastro D’Argento come migliore attrice grazie alla sua Helena, protagonista femminile di Carne Tremula di Pedro Almodovar.