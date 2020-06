Lacrime per Romina Power, l’ex di Al Bano nostalgica su Instagram [FOTO]

Romina Power nostalgica su Instagram

Continua il soggiorno di Romina Power a Cellino San Marco. La cantante statunitense da oltre tre mesi, ovvero dopo la sua esperienza al Serale di Amici 19, risiede nella tenuta dell’ex marito. Una convivenza anche se in due residenze differenti, che ha scatenato una serie di malcontenti da parte della rivale Loredana Lecciso. Un esempio lampante lo abbiamo avuto qualche settimana fa in occasione del 77esimo compleanno di Al Bano.

A quanto pare l’ex soubrette salentina avrebbe negato la presenza della Power alla festa organizzata per il Maestro Carrisi. Nel frattempo la donna continua ad essere particolarmente attiva sui social network, in particolare su Instagram dove alterna scatti del passato a quelli attuali. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha fatto di recente.

La cantante statunitense e la foto con Anna Magnani

Qualche giorno fa Romina Power ha sorpreso i follower postando uno scatto su IG risalente a molti anni fa, ovvero quando era una ventenne. Mentre nelle ultime ore l’ex moglie di Al Bano ha rispolverato un vecchio scatto in bianco e nero. Con lei, la grandissima attrice Anna Magnani che è venuta a mancare agli inizi degli Anni Settanta.

La didascalia utilizzata dalla professionista statunitense è la seguente: “Ricordando la grande Anna Magnani, avendola ammirata in teatro negli anni 60″. Un contenuto che ha commosso tantissimo tutti coloro che la seguono sul social network collezionando in pochissimo tempo migliaia di mi piace. (Continua dopo il post)

In giro per la Puglia col figlio Yari Carrisi

Negli ultimi giorni Romina Power ha varcato le mura della tenuta dell’ex marito concedendosi delle piccole escursioni nel Salento. La cantante statunitense si è mostrata in compagna del secondogenito Yari Carrisi ed entrambi hanno realizzato delle meravigliose foto del paesaggio, in particolare il mare, e poi le hanno postate su Instagram.

La professionista di recente è finita nuovamente nel calderone del gossip a causa di una poesia dedicata al suo ex per il suo 77eseimo complenanno e che lo stesso ha rifiutato per non creare ulteriori tensioni con l’attuale compagna Loredana Lecciso. Lo stesso, infatti, in una recente intervista ha mostrato tutto il suo dissenso nei confronti della Power affermando che gliela doveva dare in privato e non nelle mani di Mara Venier a Domenica In.