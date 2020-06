Stefano De Martino in imbarazzo a Made in sud “spunta” Belen Rodriguez, la sua reazione

Ieri, martedì 16 giugno, Stefano De Martino è tornato in tv con Made in sud. Durante la puntata, però, non si è potuto evitare di tirare in ballo la sua ex Belen Rodriguez. Nello specifico, il comico Peppe Iodice ha messo alle strette il ballerino chiedendogli della sua vita sentimentale.

Stefano è sempre stato molto reticente sulla vicenda, sta di fatto che ne ha parlato sempre pochissimo, sia sui social sia in tv. Pertanto, anche in questa circostanza ha provato a mantenere lo stesso riserbo. Ma vediamo cosa è accaduto.

Stefano imbarazzato da Iodice a Made in sud

Nella parte iniziale di Made in sud è stato effettuato un collega con il comico Peppe Iodice il quale, prima di iniziare il suo show, ha fatto delle allusioni verso Stefano De Martino. Il protagonista gli ha ironicamente chiesto come avesse trascorso la quarantena e cosa sia successo nella sua vita sentimentale. Il conduttore, però, è stato molto reticente ed ha risposto sempre in modo molto vago. L’insistenza di Iodice, però, è stata perentoria e pungente, sta di fatto che il comico gli ha domandato se questa situazione si possa risolvere oppure no.

Dinanzi questa ennesima esortazione, però, De Martino ha detto di essere tornato in tv per lavorare e non per parlare della sua vita sentimentale. Il presentatore è rimasto sempre tranquillo ed impassibile, ma dalle sue parole è trapelata perfettamente la sua insofferenza nell’apprendere simili domande. Pertanto, neppure il comico in questione è riuscito a farci sapere qualcosa di più.

L’intervista di De Martino

Tuttavia, prima di Made in sud, Stefano De Martino ha rilasciato un’intervista al Corriere della sera in cui ha palesato qualche dettaglio interessante. Il ballerino ha esortato i fan a diffidare da ciò che circola in rete, dato che spesso vengono divulgate informazioni errate ed atroci. Le sue intenzioni, al momento, sono quelle di tenere privata la sua vita di coppia e di risolvere la questione con sua moglie dentro le mura di casa.

Dalle sue parole, però, sembra essere trapelata la volontà di trovare un punto d’incontro con la showgirl, ma Belen sarà della sua stessa opinione? Al momento la donna non ha minimamente commentato il debutto del suo ex con la nuova stagione del programma RAI, cosa che in tempi non sospetti era sempre solita fare.