Aleksandr Kokorin rivelazioni indiscrete su Pamela Anderson e Adil Rami “lo facevano 12 volte a notte”

Le indiscrezioni su Pamela Anderson sono bollenti, lei e Adil Rami lo facevano 12 volte a notte, a rivelarlo è Aleksandr Kokorin, ex collega del calciatore

Sono bollenti le indiscrezioni che spuntano su Pamela Anderson e Adil Rami. La coppia ha avuto una storia durata diversi anni ma ad oggi sono spuntati particolari molto piccanti sulla loro relazione. A rivelarli è il calciatore russo Aleksandr Kokorin, ex collega di Rami, che ha ascoltato personalmente le confessioni fatte dal calciatore.

Kokorin ha deciso di rivelare alcuni dettagli piccanti sulla storia della Anderson con Rami e lo ha fatto in diretta sul canale YouTube di Alexander Aliyev. A dare la notizia è Ilfattoquotidiano, che ha riportato la rivelazione fatta dal calciatore. Pare che la famosa attrice di Baywatch e il difensore francese ex del Milan facessero l’amore 12 volte a notte.

Aleksandr Kokorin rivela dettagli hot su Rami e Anderson

Come tutti sanno, la storia fra i due è finita circa un anno fa dopo alcune accuse molto pesanti che si sono scambiati entrambi. Aleksandr Kokorin ha detto che quando Rami è stato presentato al nuovo club, il Sochi, tutti avevano gli occhi puntati su Adil Rami. All’epoca il calciatore stava insieme alla Anderson e l’interesse dei compagni di squadra era proiettato sulla loro relazione.

I compagni di squadra non avevano perso tempo a fargli domande sulla bella attrice, alcune delle quali anche curiose. Adil Rami però non si è tirato indietro e ha raccontato dettagli bollenti riguardanti la sua relazione con la Anderson. Durante la diretta Kokorin ha detto che tutti erano curiosi di conoscere qualche dettaglio di come andavano le cose a letto.

La Anderson per Rami è stata la migliore donna della sua vita

Di certo non si aspettavano le rivelazioni bollenti fatte dal calciatore francese. Rami ha confessato ai suoi compagni che Pamela Anderson è stata la migliore donna della sua vita. Ma il particolare più sorprendente è che pare facessero l’amore anche 12 volte a notte. I particolari narrati dal calciatore sono davvero molto intimi ed è stato lo stesso Rami a confessarli ai suoi amici di squadra.

Probabilmente l’attrice non sarà contenta di sapere che tutto il mondo sa delle sue performance sessuali. Chissà come prenderà questa notizia la Anderson, la donna che per tanti anni ha fatto sognare gli uomini con la sua prorompente bellezza. Ancora oggi Pamela è una delle donne più affascinanti del mondo dello spettacolo.