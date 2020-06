“Non doveva farlo…”: Benedetta Rossi, incidente in cucina, la food blogger rimproverata dai fan

Benedetta Rossi al centro delle polemiche

Oltre ad avere un programma sul canale 33 del digitale terrestre, Benedetta Rossi ha un grosso seguiti sui suoi canali social. Negli ultimi tempi, però, la nota food blogger è finita nel mirino dei leoni da tastiera che si sono concentrati ad offenderla per il suo aspetto fisico.

Il suo grande successo è dovuto anche al canale YouTube ‘Fatto in casa da Benedetta’, dove la diretta interessata carica le video-ricette e da dei suggerimenti ai propri utenti. Nelle ultime ore la donna è stata rimproverata sui social e per tale ragione lei stessa ha voluto dare delle valide spiegazioni. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha confessato.

La ricetta del nocino non convince: la food blogger ripresa dai fan

Benedetta Rossi negli ultimi tempi è diventata uno dei volti televisivi più apprezzati dagli italiani. Grazie alla sua professionalità, pacatezza e soprattutto capacità di cucinare, il pubblico televisivo e social è pazzo di lei. Di recente, dopo aver realizzato l’olio di iperico, la food blogger ha deciso di creare una nuova ricetta. In pratica la sua intenzione era quello di preparare il nocino, famoso liquore a base di questo frutto secco che deve essere raccolto nel mese di giugno per garantire un’ottima riuscita della ricetta.

Ma stando al commento di alcuni utenti web, la professionista ha commesso un errore imperdonabile. Scrivendole sui suoi canali social, degli internauti hanno precisato che per preparare il nocino è necessario raccogliere le noci non prima della fine del mese. Ma la replica della diretta interessata non è tardata ad arrivare.

La reazione del popolo del web alla ricetta di Benedetta Rossi

Dopo il rimprovero da parte del popolo del web, la risposta di Benedetta Rossi non si è fatta attendere. La nota food blogger ha volutamente anticipato la data per una ragione ben precisa. “Vi spiego. Quando ho fatto il liquore in quel periodo, le noci risultavano troppo dure ed ho fatto fatica. Ecco perché ho fatto prima”.

E proprio a causa della preparazione del famoso digestivo la conduttrice e cuoca è stata bacchettata, ovviamente non in modo duro, da coloro che seguono il suo blog e canali social. Ricordiamo che quest’ultima ha un grosso seguiti, superando oltre i due milioni di seguaci.