Pago confessa: ‘Mi arrivano tante proposte indecenti dalle fan’

Il cantante ha rilasciato un’intervista in cui ha confessato che alcune fan sono molto ‘spudorate’. Ecco che cosa mandano e chiedono

Pago: la tormentata storia con Serena Enardu

In questi mesi Pago è al centro del gossip per la sua tormentata storia d’amore con Serena Enardu. La coppia appariva felice sui social da sette anni quando poi ha deciso di mettersi alla prova nella seconda edizione di Temptation Island Vip. L’ex tronista ha confessato che in realtà non andava bene niente tra loro e lei aveva dei dubbi sui suoi sentimenti.

Nel programma ha conosciuto Alessandro Graziani con il quale ha iniziato un flirt e ha lasciato Pago. Tuttavia, quando il cantante è andato al Grande Fratello Vip lei ha fatto di tutto per tornare con lui. Ci è riuscita ma il pubblico non ha apprezzato e li ha eliminati entrambi alla prima occasione.

Dopo i mesi di convivenza formata a causa del virus tra loro c’è stata una rottura definitiva. Serena accusa Pago di essere troppo geloso e possessivo e per questo di averlo sbattuto fuori di casa, lui dice di aver scoperto delle chat con Alessandro che hanno rivelato un’altra verità da quella raccontata da lei.

Le proposte indecenti delle fan

Da quando la coppia ha partecipato a Temptation Island Vip Pago ha ricevuto molto affetto da parte delle fan e la sua immagine è tornata ad avere molto successo. Infatti, dopo un periodo buio è tornato a pubblicare canzoni e non solo. È ospite nei programmi, rilascia continue interviste e ha anche pubblicato un libro intitolato Vagabondo per amore.

Nell’ultima intervista rilasciata a I Lunatici, su Rai Radio 2 condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, Pago ha parlato di Serena ma anche di cosa è successo dopo il suo ritorno in tv: le fan continuano a mandargli proposte davvero indecenti. Arrivano proposte, video osè e spudorati. Alcune chiedono foto di mani, piedi e anche altro.

Pago ha spiegato che tante volte i fan esagerano anche nella sua sfera privata. Alcuni lo massacrano per le sue scelte con Serena, altri piangono per loro. Ma lui preferisce non considerare queste cose perchè spesso “non ne capisce niente lui, figuriamoci chi non ne sa nulla della relazione“. Ad ogni modo, ha ribadito che per lui una storia anche se è chiusa se ne può riparlare come ha imparato dalla sua relazione con Miriana Trevisan. Queste dichiarazioni hanno creato di nuovo scompiglio.