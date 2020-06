GF Vip: Licia Nunez racconta come ha perso il bambino e svela di aver preso una decisione importante che cambierà la sua vita

L’attrice ha raccontato il periodo in cui ha perso il bambino e ha rivelato di aver preso una decisione molto importante con la compagna. Ecco tutti i dettagli

GF Vip: Licia Nunez racconta come ha perso il bambino

Licia Nunez ha preso parte alla quarta edizione del Grande Fratello Vip dove sin da subito ha fatto molto parlare di sè, prima per la sua relazione con Imma Battaglia, poi per quella con l’attuale compagna Barbara Eboli. Inoltre, in Casa ha litigato spesso con gli altri coinquilini e ha svelato cose del suo passato che hanno colpito molto il pubblico.

Una di queste è la perdita di un figlio. Al settimanale Chi di Alfonso Signorini, Licia ne ha raccontato i dettagli. Era il 2003 e frequentava un imprenditore. In un momento intimo è andato storto qualcosa e poco dopo lei ha scoperto di essere incinta, da sola, nel bagno con il test di gravidanza. Ha subito chiamato il suo compagno che si trovava in aeroporto ma quando gliel’ha detto lui è rimasto in silenzio per poi dire un “devo pensarci”.

Lo stress ha preso il sopravvento, una mattina Licia si è svegliata nel sangue. È andata in ospedale da sola in taxi e lì ha ricevuto la brutta notizia. Il suo compagno non ha più risposto alle telefonate. Dopo questo periodo l’attrice si è rifugiata nell’alcol ma poi ha trovato la forza di andare avanti.

La decisione: Licia vuole diventare mamma

Quando Licia era immersa nella dipendenza da alcol è caduta battendo forte la testa e questo l’ha portata di nuovo in ospedale ricoperta di sangue. A quel punto ha deciso di smettere, di farsi aiutare e di riprendere in mano la sua vita.

Oggi è molto felice accanto a Barbara e insieme hanno deciso di avere un figlio. Licia ha confessato di essere già nella prima fase dell’inseminazione assistita. La coppia vorrebbe tanto una femmina per poterla chiamare Elena o Beatrice. L’importante per Licia è crescere una creatura dentro di sè e poi farla nascere nell’amore.

Anche dopo quello che ha passato, dopo lo stop del lavoro a causa del Coronavirus, Licia si sente molto fiduciosa. L’esperienza al Grande Fratello Vip è stata un bel percorso, un’opportunità lavorativa e una possibilità di riemergere. Quindi è pronta ad affrontare una nuova fase della sua vita. Che cosa ne pensate della scelta di Licia Nunez?