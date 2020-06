Diffida per Nina Moric, la modella ha detto qualcosa di troppo su IG e cancella tutto (FOTO)

Nina Moric si è trovata a fare i conti con una bella diffida a seguito di alcune dichiarazioni fatte sul suo profilo Instagram. Un po’ di giorni fa, infatti, la modella croata si era lasciata andare ad uno sfogo davvero molto pesante contro il suo ex Luigi Favoloso.

Nello specifico, aveva accusato l’uomo di voler scappare da Milano allo scopo di evitare il processo, che si terrà il giorno 19 giugno. La donna, però, nel suo sproloquio sembrerebbe essere andata un po’ oltre i limiti, al punto da beccarsi un provvedimento giuridico.

La diffida per Nina Moric

Molto presto, Nina Moric e Luigi Favoloso si troveranno faccia a faccia ad affrontare un importante processo, ma prima la modella si è beccata una diffida. Nel corso delle sue IG Stories, la donna ha ammesso di aver esagerato con alcune dichiarazioni. Pertanto, ringrazia per essere stata diffidata in modo da non commettere più simili sciocchezze. In sua discolpa, però, la protagonista si è giustificata dicendo di aver perso completamente le staffe nel momento in cui è stata informata della “fuga” di Luigi.

In realtà, però, i suoi informatori le hanno dato delle notizie sbagliate. Favoloso, infatti, non avrebbe mai provato ad andare via dalla città per sottrarsi alla giustizia. Pertanto, a seguito di queste vicende, sembrerebbe che il suo ex abbia deciso di mettere a tacere la Moric, una volta per tutte, servendosi dell’aiuto del suo avvocato. (Continua dopo la foto)

La reazione di Luigi Favoloso

Tuttavia, Nina Moric non ha mai fatto il nome di Luigi durante le sue Stories, molto probabilmente a causa della diffida. La situazione, però, sembra alquanto chiara. Favoloso, dal canto suo, sul suo profilo Instagram si è divertito ad ironizzare sulla vicenda facendo delle piccate allusioni. Il giovane ha alluso al fatto che la sua attuale compagna, Elena Morali, sia infuriata con lui per essersi scritto con la sua ex in questi giorni.

In verità, secondo quanto detto da Luigi, sarebbe stata solo la Moric a scrivergli per esortarlo a non lasciare la città, mentre lui non le avrebbe mai risposto. Ad ogni modo, nonostante quest’inconveniente, la modella ci ha tenuto a ribadire la sua posizione in merito alle accuse contro il suo ex. Per tale motivo, non aspetta altro che arrivi il giorno del processo e prevalga la sua versione dei fatti.