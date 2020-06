Amici Speciali: ecco quanti soldi il programma ha destinato alla Protezione Civile, il comunicato ufficiale

La produzione del talent ha comunicato la cifra esatta che ha devoluto all’emergenza sanitaria con un comunicato sui social. Ecco i dettagli

Amici Speciali: uno spettacolo per la solidarietà

Nelle settimane scorse, dopo l’edizione classica di Amici in cui ha trionfato Gaia Gozzi, Maria De Filippi è tornata in onda con Amici Speciali. Lo sapete bene, il programma doveva essere molto diverso da come è stato. La conduttrice avrebbe voluto una gara tra ex talenti del talent e cantanti famosi, ma il Coronavirus ha costretto la produzione a cambiare tutto.

Poco importa. Anzi, è stata un’occasione per raccogliere soldi e non solo per aiutare la Protezione Civile a fronteggiare l’emergenza in tutta Italia. Grazie alla condivisione e alle esibizioni di Stash & The Kolors, Gaia Gozzi, Giordana, Alberto, Irama, Random, Michele Bravi e poi ancora Andreas Muller, Umberto Gaudino, Gabriele Esposito, Alessio Gaudino e Javier Rojas sono stati raccolti tanti soldi e tante apparecchiature per gli ospedali.

Il programma ha visto comunque una giuria (composta da Giorgio Panariello, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti ed Eleonora Abbagnato), delle sfide, quattro finalisti e una coppa finale, anche se simbolica. Dopo quattro puntate, Irama ha alzato la coppa di Amici Speciali, anche se in molti tifavano per Michele Bravi, che era in testa nella sfida fino all’ultimo momento.

Il comunicato ufficiale

Il clima tra i partecipanti è stato davvero molto disteso, pieno di allegria e condivisione. Non mancava una sana competizione, ma l’atmosfera era completamente diversa da quella che si percepisce nell’edizione classica del talent. I cantanti e i ballerini erano contenti di poter avere questa opportunità, Michele Bravi è riuscito a riscattarsi dopo il periodo buio legato all’incidente, Random ha avuto il suo spazio in tv.

Ma la cosa più importante, nonostante anche le tante critiche arrivate a Maria De Filippi per gli spazi che prendeva per i suoi giochi, è che il programma è riuscito a raccogliere una grandissima cifra da destinare alla Protezione Civile. Infatti, dalla pagina Instagram ufficiale di Amici è arrivata la comunicazione.

Grazie ad Amici Speciali con la collaborazione di Tim sono stati raccolti ben 400 mila euro. Inoltre, a questi hanno aggiunto 25 mila euro del televoto di Amici Speciali e delle ultime due puntate di Amici 19. L’intero importo sarà devoluto alla Protezione Civile come promesso. Che cosa ne pensate di questa iniziativa?