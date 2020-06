Giulia Montanarini, prima foto social col pancione (Foto)

Sono trascorsi diversi anni da quando Giulia Montanarini partecipava a Uomini e Donne come tronista. La sua esperienza al dating show di Maria De Filippi l’ha fatta conoscere al grande pubblico e l’ha resa molto amata un po’ da tutti. Ecco perché quando la donna ha annunciato, ad inizio anno, di essere in dolce attesa l’atmosfera che si respirava, anche a Uomini e Donne, era particolarmente felice.

Adesso mancano poche settimane al parto e Giulia Montanarini ha postato una foto sui social in cui, per la prima volta, la si vede con il pancione. Una maternità desiderata che è arrivata sin dal primo tentativo. Un segno del destino che fa sì che Alice sia ancor più attesa e che tutta la famiglia non veda l’ora di poterla abbracciare. D’impatto i commenti dei fans che, anche loro, non vedono l’ora di vedere la piccola.

L’attesa della piccola Alice

La piccola che nascerà tra qualche settimana si chiamerà Alice. A confermarlo è stata la stessa Giulia Montanarini nei giorni scorsi. Ed anche nelle ultime ore, durante un’intervista a Diva e Donna, la showgirl non ha nascosto tutta la sua emozione per la nascita di questa figlia tanto desiderata. Una bimba arrivata in maniera del tutto naturale nonostante i 44 anni suonati.

Una gioia immensa per lei e per il marito che hanno accolto con immensa felicità la conferma della gravidanza sin dai primissimi tentativi e senza la necessità di alcuna cura a base ormonale. Giulia Montanarini non ha comunicato quale sarà il giorno previsto per la nascita di Alice. L’unica conferma rimane il mese, luglio. Manca davvero poco ormai per il grande evento!

Giulia Montanarini, una scelta importante

Che Giulia Montanarini e il suo compagno avrebbero provato ad avere un figlio non era affatto scontato. L’uomo ha già due figli. Almeno nei primi tempi aveva, inoltre, dichiarato di non voler diventare più papà ed aveva escluso, quindi, la possibilità di una gravidanza per la Montanarini. Negli ultimi mesi, però, qualcosa è cambiato.

Giulia Montanarini e Gianmaria devono essersi seduti a tavolino e devono aver riflettuto bene sulla loro storia d’amore. Dopo 5 anni d’amore, un bambino era il coronamento di un sogno. Ed è così che, detto fatto: al primo tentativo la Montanarini era incinta! Adesso il pancione, si vede dalla foto, è cresciuto e Alice è quasi pronta per venire al mondo. “Già ti amiamo follemente” scrive la futura mamma alla sua bimba.