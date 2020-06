Claudia Mori malata di Alzheimer? È una fake news

Claudia Mori è da sempre una delle icone di bellezza italiana nel mondo. La donna, anche ad oltre 75 anni, continua ad esserlo raccogliendo l’approvazione di tantissimi fans in Italia e nel mondo. La moglie di Celentano, però, è stata anche al centro di alcune notizie inerenti il suo stato di salute. Si vociferava, infatti, che la stessa fosse malata di Alzheimer.

Nelle ultime ore, però, si è fatto definitivamente chiarezza in merito a queste indiscrezioni. Si è, dunque, compreso quale sia lo stato di salute effettivo della bella Claudia Mori. A fare luce su questa situazione è stato direttamente il web. La notizia di una malattia della donna, per di più molto grave come l’Alzheimer, ha trovato soluzione laddove era nata lo scorso inverno. Vediamo da vicino cos’è accaduto.

Claudia Mori e la presunta malattia

Da diversi mesi circola in rete una voce, anche abbastanza insistente, che parla di Claudia Mori come di una donna che, fisicamente, non sta ormai più bene. A 75 anni, la bella attrice e cantante sarebbe affetta dal morbo di Alzheimer. Una notizia che ha fatto sobbalzare tutti i fans della donna che, da ben 56 anni ormai, la vedono sempre accanto al marito Adriano Celentano.

D’altro canto, dai social, non è arrivata mai alcuna smentita in merito. Claudia Mori e, men che meno, Adriano Celentano utilizzano i social per comunicare con i propri fans. Ed ecco perché per mesi e mesi questa notizia ha tenuto banco. Questo era valido fino ad oggi. Per la prima volta, infatti, pare arrivare una smentita. Tale news, tra l’altro, ribalta completamente la precedente e seppur senza specificarle chiaramente, pare avere fonti attendibili.

Fake news

La voce che voleva la bellissima Claudia Mori malata di Alzheimer è stata, nelle ultime ore, bollata definitivamente come una fake news. Nulla di vero, quindi, in questa notizia! Le parole con cui viene smentita sono, nel dettaglio, le seguenti: “La moglie del Molleggiato sembra essere, da quel che ci risulta, in ottime condizioni di salute e di sicuro non sta attraversando un periodo complicato dal punto di vista fisico”.

Una smentita che non poteva essere più chiara di così. Una vera e propria manna dal cielo per tutti i fans della coppia che, ormai da mesi, erano in ansia per la salute di Claudia Mori. Nulla, quindi, di cui preoccuparsi! Chissà che, poi, nelle prossime settimane non arrivino delle dichiarazioni da parte dei diretti interessati.