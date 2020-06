Teresa Langella conferma il matrimonio con Andrea Dal Corso

La storia di Teresa Langella e Andrea Dal Corso ha appassionato milioni di telespettatori di Uomini e Donne. I due, infatti, si sono conosciuti durante il trono classico in cui la bella Teresa siedeva sulla poltrona rossa. Al momento della scelta, ad un no iniziale è seguito un ripensamento che, tra una spiegazione e l’altra, ha poi dato vita a questa bellissima coppia.

Sui social la coppia formata da Teresa Langella e Andrea Dal Corso è tra le più amate. Molti i momenti di vita condivisi con i fans. Tra tutti, pare che, dopo la proposta di matrimonio di Andrea, la bella Teresa abbia nelle ultime ore confermato ufficialmente che le nozze ci saranno. E tutto per smentire alcune voci che volevano la coppia in crisi.

Teresa Langella pronta per le nozze

Non è la prima volta che Teresa Langella e Andrea Dal Corso parlano di matrimonio. Lo avevano fatto un po’ di tempo fa, prima che scoppiasse l’emergenza legata all’epidemia da Covid-19. Per ovvi motivi, poi, non se n’è parlato più ma, nonostante questo silenzio, i due sono apparsi sempre più uniti che mai e non hanno fatto pensare affatto ai propri fans che potessero esserci ripensamenti.

Dopo l’inizio della conoscenza al di là delle telecamere, il rapporto di Teresa Langella con il suo bell’Andrea (per il quale ha sempre dimostrato un debole particolare) è cresciuto di giorno in giorno sfociando con la proposta di matrimonio. E, a dire il vero, ci sarebbe anche altro dal momento che tra i due, pare, vi sia anche il progetto di allargare molto presto la famiglia. Cicogna in arrivo?

Crisi smentita

Nonostante tutti questi segnali positivi che parlano di un amore che va al di là di ogni immaginario, nelle ultime settimane si erano diffuse non poche voci che volevano la coppia in crisi. Tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso si vocifevava ci fosse aria di tempesta e che l’amore tanto paventato sui social in realtà stesse andando scemando.

Per smentire una volta per tutte queste voci che, quindi, sono state catalogate come fake, la stessa Teresa Langella ha pubblicato alcune parole chiarificatrici sui social. “A breve ci sposiamo” ha scritto la bella mora. Poi ha proseguito “Altro che lasciati”, smentendo una volta per tutte chi sosteneva che questa coppia fosse scoppiata. Alla fine del post un bellissimo smile che se la ride. Segnale, questo, di uno scherzo o di quacos’altro?