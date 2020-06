Stash: ecco com’è nata la storia con Giulia e come hanno scoperto che diventeranno genitori

Stash ha rilasciato un’intervista in cui ha raccontato com’è nata la storia con Giulia e come ha scoperto che diventerà presto papà. Ecco le dichiarazioni del cantante

Stash diventerà papà: la scoperta durante il lockdown

Durante la terza puntata di Amici Speciali Maria De Filippi, parlando con Stash, ha detto che lui aveva fatto una cosa bellissima. La curiosità da parte dei fan e dei telespettatori è stata grande, ma una settimana dopo, durante la finale, Maria ha fatto una sorpresa al frontman dei The Kolors. La conduttrice gli ha regalato una catenina per il bambino che sta per arrivare: Stash e la compagna Giulia diventeranno presto genitori.

Nonostante il cantante sia molto estroverso, brillante e sempre in vena di scherzare, sulla sua vita privata ha sempre mantenuto il segreto, tanto che nessuno sapeva chi fosse la sua fidanzata. Al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, Stash ha raccontato che lui e Giulia Belmonte si sono conosciuti appena un anno fa, poi la frequentazione si è intensificata quando hanno capito che si poteva costruire un amore solido.

Adesso vivono a Milano e durante il lockdown hanno scoperto insieme che diventeranno genitori. Un’emozione indescrivibile l’ha definita Stash. Lui ha sempre desiderato diventare padre, ma non l’ha mai detto a nessuno, tanto che molti amici stretti all’inizio non gli hanno nemmeno creduto.

I progetti futuri

Stash, nome d’arte di Antonio Fiordispino, ha detto di essere felicissimo e grato alla vita per questo regalo. Adesso tutte le attenzioni sono per Giulia e il bambino, lui preferisce fare un passo indietro. Giulia è entrata nel quarto mese di gravidanza, perciò le vacanze saranno all’insegna del relax e poi a novembre diventeranno genitori.

Si sposteranno da casa dei genitori di lei a casa di Stash e al momento non c’è in progetto il matrimonio. La priorità è per la nuova vita che nascerà, tutto il resto può attendere. Tutto, certo, tranne la musica. I The Kolors sono ai primi posti delle classifiche con Non è vero e presto uscirà anche una canzone dedicata al bambino, com’è naturale che sia.

La scelta di Giulia di non apparire

Il settimanale Chi avrebbe voluto intervistare anche Giulia, ma la ragazza ha declinato l’invito. Il cantante ha spiegato che hanno deciso di non unire Stash alla spettacolarizzazione della gravidanza. Stash & The Kolors sono una cosa, Antonio e Giulia un’altra e vogliono mantenere la privacy. Lui ha comunque promesso che ci terrà tutti aggiornati.