Antonella Clerici, la figlia Maelle insultata sui social: un fan esagera ‘fa schifo’ (FOTO)

Fin dal primo periodo di quarantena, Antonella Clerici ha abituato i suoi followers ad un rapporto molto stretto con lei. Infatti, ogni giorno ha dedicato ai suoi seguaci dirette social, fotografie ed ospitate televisive dalla sua bella casa ad Arquata Scrivia. Un modo per sentirsi più vicini nonostante il distanziamento sociale. Questa sua iniziativa è stata molto gradita da parte dei suoi ammiratori e sembra che anche da parte della Rai.

Spesso Antonella Clerici non ha esitato a farsi ‘aiutare’ da Maelle, che pare abbia ereditato la sua stessa passione per la cucina. La ragazzina durante il lock-down si è divertita ai fornelli, diventando anche bravissima. Purtroppo, qualche utente non ha gradito la sua presenza e non ha esitato a criticarla pesantemente. Vediamo insieme cosa è successo.

Un fan offende la figlia della conduttrice

La piccola Maelle, proprio come sua madre Antonella Clerici sembra appassionata di cucina. Ogni giorno sperimenta ricette, postando sull’account della mamma il risultato di ciò che prepara. E proprio durante la pubblicazione di una meravigliosa crostata di frutta che un haters ha davvero esagerato con le critiche.

Un follower ha esordito chiedendo chiedendo ad Antonella “Dove l’hai presa? È bellissima”. Nel momento in cui la bionda presentatrice ha sottolineato che era frutto della bravura di Maelle, questo ha poi risposto: “Ok allora fa schifo”. Un commento eccessivo ed ingiustificato che fortunatamente non ha ricevuto attenzioni. (Continua dopo il post)

Antonella Clerici pronta per un nuovo show a settembre

La prima seduta ai fornelli virtuale di Antonella è avvenuta proprio con la sua amica di sempre, Anna Moroni. Non sono mancate poi le apparizioni con gli chef Daniele Persegani e Andrea Mainardi. Insomma un salto indietro nel tempo che ha aperto il cuore e la speranza dei ‘vecchi’ appassionati de La Prova Del Cuoco che ormai da tempo chiedono un uso ritorno in tv.

Il desiderio che hanno tantissimi fan nei confronti di Antonella Clerici potrebbe diventare presto realtà. Da settimane, infatti, si parla di un suo ritorno in TV dopo il clamoroso addio a La Prova del cuoco. A settembre infatti, potremmo rivederla ancora con i suoi iconici grembiulini colorati.

Con la collaborazione del nuovo direttore di Raiuno, Stefano Colella pare che vedrà finalmente la luce il nuovo format ideato proprio dalla Clerici in diretta dalla sua splendida casa ad Arquata Scrivia. Un programma a metà tra il cooking show e l’intrattenimento, che valorizzerebbe sopratutto i prodotti a chilometri zero e la tanto amata cucina ‘green’.

Nello stesso tempo, se Antonella Clerici tornerà al suo posto di sempre, questo vedrebbe l’addio di Elisa Isoardi. Per ora non è ben chiaro ancora che fine farà. Intanto l’attuale padrona di casa de ‘La Prova del Cuoco’ può consolarsi con la partecipazione a ‘Ballando con le Stelle’.