Il Paradiso delle signore replica 18 giugno: Roberta confessa di non amare più Federico

Nell’episodio di giovedì 18 giugno del Paradiso delle signore vedremo che Roberta arriverà ad ammettere una verità che la tormenta da tempo. La giovane non ama più Federico, tuttavia, non sa come comportarsi con lui a causa del difficile periodo che sta vivendo.

Flavia e Umberto, invece, procederanno nella loro relazione clandestina, anche se Adelaide comincerà ad essere parecchio sospettosa. Marta, invece, decide di fare da baby sitter al piccolo Carletto.

Roberta giunge ad una conclusione al Paradiso delle signore

Le anticipazioni del 18 giugno della puntata del Paradiso delle signore rivelano che Federico continuerà ad essere molto provato a causa del suo problema di salute. Roberta gli starà accanto e farà di tutto per fornirgli tutto il suo appoggio. Luciano si renderà conto della sua benevolenza e non potrà fare a meno di ringraziare la fanciulla. Quest’ultima, però, è molto turbata. Da un lato non riesce a lasciare Federico nelle condizioni in cui si trova, ma dall’altro sente di non provare più nulla per lui.

Prima di giungere ad una decisione definitiva, però, la ragazza cercherà di stare lontano da Marcello onde evitare di compiere qualcosa di cui potrebbe pentirsi. Durante una chiacchierata con Gabriella, però, la giovane arriverà a palesare il suo stato d’animo e dirà di non provare più nulla per il suo fidanzato. Cattaneo, invece, sarà sempre più preso ed innamorato della Venere, specie nel momento in cui la vedrà prendersi cura di lui.

Spoiler 18 giugno: Adelaide sospettosa

A villa Guarnieri, invece, continueranno gli intrighi anche nella puntata del 18 giugno del Paradiso delle signore. Umberto e Flavia proseguiranno con la loro relazione segreta, mentre Adelaide verrà distratta da una persona. Achille Ravasi, infatti, approfitterà della delicata situazione per tirare la contessa dalla sua parte, pertanto, si lascerà andare ad uno spudorato corteggiamento. La donna, però, non riuscirà ancora a lasciarsi andare completamente perché la sua mente è ancora troppo impegnata ad indagare su Umberto.

Allo scopo di vedere la vicenda in modo più chiaro e nitido, Adelaide chiederà a Riccardo se è a conoscenza di qualche novità che riguarda la vita sentimentale di suo padre. Il giovane, però, non riuscirà ad esserle di nessun aiuto. Marta, infine, deciderà di aiutare la sua amica Clelia offrendosi volontaria per badare al piccolo Carletto. In questo modo potrà anche iniziare a fare un po’ di pratica con i bambini.