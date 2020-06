Filippo Bisciglia pronto a partire con Temptation Island: l’annuncio sui social

Il conduttore è pronto per l’inizio delle riprese. L’ha rivelato proprio lui sui social. Ecco le sue parole e i commenti di vip ed ex partecipanti

Temptation Island: Filippo Bisciglia pronto a partire

Era già stato annunciato dal promo pubblicitario: Temptation Island, nonostante le restrizioni e il periodo Covid-19, è pronto a partire. Poi, dai palinsesti televisivi di luglio e agosto è emerso che il programma andrà in onda a partire da martedì 7 luglio. Dunque, la produzione ha già scelto le coppie che affronteranno il viaggio nei sentimenti con la conduzione di Filippo Bisciglia.

Al momento non si sa nulla sulle coppie che parteciperanno al programma e ci sono diverse voci e indiscrezioni che vorrebbero un’edizione mista tra nip e vip. Tuttavia, non mancherà poi l’edizione vip condotta a settembre da Alessia Marcuzzi. Nel frattempo Filippo Bisciglia ha annunciato l’inizio delle riprese dal suo profilo Instagram.

Come potete vedere dal post riportato qui sotto, Filippo ha riportato una foto di due anni fa, quella che ogni anno fa davanti alla scritta Temptation Island. Solamente che quest’anno il conduttore ha chiamato il programma “il nostro programma” per coinvolgere, in questo periodo difficile, tutte le persone che da anni lo seguono con affetto. Poi la scritta tanto attesa: “Stiamo per partire“. (Continua dopo il post)

I commenti

Il post di Filippo Bisciglia ha suscitato grande clamore. I fan del programma aspettavano con ansia notizie più precise dopo le varie indiscrezioni di questi giorni. Tra i commenti sono arrivati cuori e “in bocca al lupo” di ex partecipanti come Jessica Battistello, Ida Platano, Katia Fanelli, Lara Zorzetto. Ma anche Simona Ventura (che ha condotto la prima edizione Vip) ha mandato i suoi auguri, così come Ciro Ferrara (ex concorrente insieme a Filippo di Amici Celebrities) e tanti altri.

Le anticipazioni

Sull’edizione di Filippo Bisciglia, oltre al fatto che potrebbe essere mista, non c’è nessuna anticipazione sul cast. È davvero difficile individuare le coppie non note al pubblico che parteciperanno al programma. Tuttavia, sull’edizione vip, o almeno sulle coppie vip è trapelato qualcosa di più.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno detto di aver rifiutato la proposta, ma la redazione ha specificato di non averli mai invitati. Nessuna smentita per ora, invece, sulle coppie formate da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso che sarebbero pronte alla firma del contratto. Lory Del Santo e Marco Cucolo hanno detto no: la situazione metterebbe troppo a disagio lui nonostante lei avrebbe voluto partecipare.