Avete mai visto la figlia di Claudio Lippi? Federica è una 32enne ed è bellissima [FOTO]

Claudio Lippi e l’ultimo anno a La prova del cuoco

Da un paio di stagioni Claudio Lippi affianca tutti i giorni Elisa Isoardi alla guida de La prova del cuoco. Lo storico cooking show è tornato in onda dopo un lungo stop causato dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Tuttavia il programma chiuderà definitivamente i battenti il prossimo 26 giugno per non farvi più ritorno.

Infatti, a settembre nella medesima fascia oraria verrà collocata una nuova trasmissione di Antonella Clerici. In questi ultimi giorni il professionista milanese è apparso sofferente e scocciato a causa delle numerose notizie che circolano sul destino del format. Per tale ragione di recente ha sbottato in diretta per difendere la collega riempiendola di complimenti.

La dieta e la sua secondogenita

Negli ultimi tempi i telespettatori hanno notato Claudio Lippi visibilmente più magro. Infatti il professionista lombardo, grazie alla moglie, ha fatto la dieta da quarantena. “Mia moglie mi ha messo sulla strada giusta, ora sto molto meglio”, ha dichiarato a La prova del cuoco. “Ora mi sento uno strafigo e vorrei mantenermi così. Mi sento molto meglio”, aveva continuato in quell’occasione parlando del suo dimagrimento.

E a proposito di consorte, non tutti sanno che l’artista milanese è felicemente sposato con Kerima Simula e hanno una figlia. Si chiama Federica ed è una 32enne. Ricordiamo che Lippi ha un’altra figlia, Lenni, nata dalla predente relazione con l’attrice Laura Belli. (Continua dopo la foto)

Chi è Federica Lippi?

Purtroppo di Federica Lippi abbiamo pochissime informazioni perché oltre ad essere riservata non appartiene al mondo dello spettacolo. Ogni tanto, però, la ragazza appare sul piccolo schermo insieme al genitore. Nonostante la giovane età, già è madre della piccola Mya Summer rendendo nonno il padrone di casa de La prova del cuoco. I due hanno vissuto lontani per diverso tempo, tuttavia hanno un bel rapporto.

Ospite un po’ di tempo fa a Vieni da me, Claudio Lippi parlando della sua secondogenita aveva detto: “Il rapporto è rimasto mutilato di qualche anno di mancata frequentazione. Me la sono un po’ persa, ma non mi ha mai accusato di questo. Io non ho mai avuto il coraggio mi vorrei scusare. Credo di essere mancato in un momento in cui avrebbe avuto bisogno di me”.