Andrea Damante e Giulia De Lellis al Grande Fratello Vip: le ultime indiscrezioni

In queste ore si sta parlando di una possibile partecipazione di coppia per i Demellis al reality. Ecco tutti i dettagli

Alfonso Signorini si sta preparando alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il conduttore ha convinto Mediaset con l’impronta data alla quarta edizione e l’azienda ha deciso di farne immediatamente un’altra. In queste settimane è caccia al cast, ma in queste ore una particolare indiscrezione sta circolando nel web e riguarda Andrea Damante e Giulia De Lellis.

Sapete bene che la coppia è nata a Uomini e Donne quattro anni fa e dopo quasi tre anni di amore, convivenza e programmi televisivi si sono lasciati. Lei ha voltato pagina prima con Irama, poi con Andrea Iannone, anche se ci sono stati degli avvicinamenti tra di loro. Qualche settimana fa, invece, sono tornati insieme, nonostante lei avesse reso pubblico il tradimento del Dama e il periodo di grande sofferenza nel libro Le corna stanno bene su tutto – ma io stavo meglio senza.

Ebbene, Amedeo Venza ha scritto su Instagram che Alfonso Signorini vuole parlare di più di amore nella prossima edizione del reality e che, quindi, potremmo vedere delle coppie nella Casa. Una di queste sarebbe appunto quella formata da Andrea Damante e Giulia De Lellis come un unico concorrente. In tal caso, che cosa ne pensate?

I dubbi

Ovviamente questa è una indiscrezione che va veramente presa con le pinze. La coppia non ha nè confermato nè smentito, poi c’è anche la voce che Alfonso voglia Giulia come opinionista. Tuttavia, sia Andrea Damante che l’influencer hanno già partecipato come concorrenti, è giusto chiamarli di nuovo?

Inoltre, come ha fatto notare il sito di gossip BitchyF, per la coppia la partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip sarebbe, probabilmente, una perdita economica. Il Dama perderebbe la possibilità di lavorare in discoteca, mentre Giulia perderebbe i contratti per la sponsorizzazione dei prodotti sui social.

Nel frattempo, dopo un primo periodo di titubanza a mostrarsi insieme, i Damellis sono usciti allo scoperto sia su magazine che sui profili social. Hanno trascorso insieme la quarantena a casa di Giulia, poi si sono trasferiti a Milano. La coppia ha anche festeggiato i quattro anni dalla scelta a Uomini e Donne e questa volta sembra fare davvero sul serio.