Beautiful, anticipazioni 18 giugno 2020: Xander scopre la verità su Beth

Le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda giovedì 18 giugno 2020 su Canale 5 alle 14.10 vedono Xander scoprire la verità sullo scambio di culle. Lo stagista sarà in ansia per Zoe, certo che se il segreto venisse a galla, finirebbe in prigione insieme a Flo e anche a suo padre Reese, ora a Londra dopo aver pagato i suoi debiti di gioco.

Nella puntata di Beautiful di domani, Hope sarà piuttosto sofferente per aver chiuso il matrimonio con Liam ma proverà a pensare a Douglas e alla sua nuova avventura di mamma adottiva. Thomas sarà contento di aver raggiunto il suo obiettivo, seppur con l’inganno.

Beautiful, puntata di domani 18 giugno 2020

Nell’episodio di giovedì, Xander sentirà per caso una strana conversazione tra Zoe e Flo. Insospettito, chiederà poi alla fidanzata che cosa stia succedendo. Messa alle strette, la Buckingam non potrà fare altro che confessare la verità. Stando alle anticipazioni di Beautiful, Zoe rivelerà a Xander che Beth è viva e che in realtà è Phoebe, la bimba adottata da Steffy e pagata a caro prezzo al perfido dottor Reese.

Il giovane si preoccuperà molto per la sua fidanzata, in quanto potrebbe finire dietro le sbarre se solo il segreto sulla piccola Beth venisse alla luce. Nel frattempo, alla Forrester Creations arriverà la notizia della fine del matrimonio tra Liam ed Hope. Stranamente, Ridge non ne sarà così affranto. Secondo il Forrester, Thomas ha trovato la felicità accanto alla giovane Logan.

Flo e Zoe mantengono in segreto su Beth

Nella puntata di Beautiful in onda domani, 18 giugno 2020 su Canale 5, Maya parlerà del divorzio tra Hope e Liam, mostrando la sua preoccupazione. Alla Forrester Creations ci saranno anche Zoe e Flo. Il loro discorso verrà origliato da Xander, che scoprirà così che Beth è viva.

Il giovane pretenderà spiegazioni dalla sua fidanzata. In un primo momento, Zoe gli dirà che Beth è viva ed è stata affidata ad una ricca famiglia di Los Angeles. Xander non le crederà e, dopo varie domande, Zoe sarà costretta a dirgli che la bimba è in realtà Phoebe. Inoltre, confesserà che ad architettare lo scambio di culle e la successiva adozione della bimba è stato suo padre.

Reese aveva bisogno di una grossa somma di denaro per pagare i debiti di gioco e la gravidanza complicata di Hope ha giocato in suo favore. Come raccontano le anticipazioni di Beautiful, Xander vorrà dire tutto a Hope e Liam, ma Zoe lo pregherà di non farlo.