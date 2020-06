Grande Fratello Vip: alcune coppie di famosi potrebbero prendere parte al cast, le indiscrezioni

Circolano voci di una possibile partecipazione al reality di alcune coppie di famosi come unico concorrente. Ecco tutti i dettagli

Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini verso un’edizione piena di amore

Alfonso Signorini ha condotto la quarta edizione del Grande Fratello Vip concentrando l’attenzione sulla storia personale dei concorrenti. Questa impronta a molti è piaciuta. Sicuramente all’azienda dal momento che Mediaset ha pensato bene di rinnovare immediatamente il reality che tornerà già a settembre per la quinta edizione. Inoltre, anche a diversi personaggi famosi che avevano sempre snobbato il programma.

Questa linea personale e introspettiva continuerà anche in autunno anche se, si dice nel web, che il conduttore voglia parlare principalmente di amore. Questa è l’impronta che sta dando anche al giornale che dirige, quindi ci sono buone probabilità che la notizia sia vera. Per questo, forse, parteciperanno alcune coppie di vip.

Le indiscrezioni sulle coppie

Il primo a parlare di una famosa coppia che potrebbe entrare nel reality come un unico concorrente è stato Amedeo Venza. Quest’ultimo, insieme a Deianira Marzano, è sempre a caccia di scoop. Dai suoi profili Instagram ha scritto che la coppia che entrerà nella quinta edizione del GF Vip sarà quella formata da Andrea Damante e Giulia De Lellis.

Non solo, ma poi a questa coppia si sono aggiunte altre indiscrezioni. Tra i nomi compaiono quelli di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi e Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. Al momento, ovviamente, si tratta solo di una voce, non supportata da fonti ufficiali e da conferme dei diretti interessati. Sarà davvero così come dicono?

Le ultime anticipazioni

Nel frattempo continua la caccia ai componenti del cast. Alfonso Signorini ha ammesso di aver fatto colloqui con ben 40 vip. Molti attori e cantanti che non hanno potuto lavorare in questi mesi a causa del Coronavirus si sono presentati alla produzione molto volentieri. Inoltre, alcuni insospettabili personaggi dello spettacolo si sono candidati nutrendo profonda stima nel lavoro di Alfonso. Tra poco toccherà ai giovani incontrare conduttore e produzione.

In questi giorni pare sicura la presenza di Elisabetta Gregoraci e quella di Flavia Vento. Per il resto ci sono state solamente ipotesi. Si parla di Loredana Lecciso, corteggiata a lungo anche per la quarta edizione. Ma sono stati fatti i nomi anche delle sorelle Buccino, Patrizia De Blanck e Gabriel Garko. Inoltre, si sono candidati pubblicamente Sossio Aruta, Lorenzo Riccardi e Francesca Cipriani.