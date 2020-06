Anna Tatangelo dice addio al passato: stravolge il look e azzera Instagram

Dopo ben 15 anni accanto a Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo è ritornata single. Dopo la crisi del 2017, la coppia era tornata insieme e la stessa cantante le aveva dedicato il brano Le nostre anime. Lo scorso febbraio, però, ha annunciato la nuova rottura e da settimane si mormora che abbia un nuovo amore.

Intanto, Anna Tatangelo sembra decisa a voler rivoluzionare la sua vita, mettendo un punto definitivo al suo passato. Nelle ultime settimane, ha rivoluzionato il proprio look passando da un castano scuro ad un biondo platino. Inoltre, a preoccupare i suoi seguaci è l’ultima iniziativa. Vediamo insieme cosa è successo.

Anna Tatangelo dice addio al passato

Anna Tatangelo ha riscoperto il suo lato sbarazzino. L’ex compagna di Gigi D’Alessio ha detto addio per sempre alla sua vecchia vita e come dice un vecchio quando una donna cambia look è perchè davvero vuole chiudere con il suo passato. La cantante di Sora, accusata di essere una “giovane vecchia” per il nuovo cambiamento, ha dato un taglio netto al passato cambiando trucco e pettinatura.

Intanto, stranamente, Anna Tatangelo ha cancellato anche tutte le foto dall’account Instagram che conta oltre 1 milione e mezzo di follower. Secondo alcune indiscrezioni, questo sarebbe un altro segno di discontinuità con la vita precedente che si è chiusa con la seconda definitiva rottura con Gigi D’Alessio. In una recente intervista, infatti ha dichiarato che entrambi ci hanno provato in ogni modo ma non stanno più insieme. ” Rispetteremo la privacy per amore di nostro figlio Andrea”. (Continua dopo il post)

Nuovo amore per la cantante?

Anna Tatangelo mentre di appresta a pubblicare il nuovo disco, pare stia vivendo anche un memento di grande serenità accanto al batterista Daniele Petricca. Da anni accanto al lei all’interno della band, il giovane l’accompagna in ogni tour in giro per l’Italia.

Proprio come Anna Tatangelo, anche Daniele è di Sora ha 45 anni e insieme condividono molte passioni in comuni, tra cui la musica. Proprio di recente, la cantante ha postato un video accanto a Petricca, mostrando a tutti la loro sintonia. Sul web è subito scattata la domanda: è il tuo nuovo amore? Per ora Anna Tatangelo ha preferito fare silenzio senza smentire o confermare il pettegolezzo.