Una Vita, anticipazioni 18 giugno 2020: Lucia segregata da Eduardo

Le anticipazioni della puntata di Una Vita in onda giovedì 18 giugno 2020 su Canale 5 vedono protagonista Lucia. La Alvarado, dopo essere stata picchiata da Eduardo, è finita in ospedale. Qui ha scoperto che i recenti malori sono dovuti ad una grave patologia cardiaca che non le lascerà scampo. Lucia ha però deciso di non rivelare nulla a Telmo, così da non farlo soffrire.

Mateo è andato a trovare la madre, preoccupato per la sua salute. Lucia ha provato a rassicurarlo dicendogli che si tratta solo di stanchezza, ma il piccolo ha capito che la madre gli ha mentito. Nel mentre, Eduardo non ha perso tempo per umiliarla. A quel punto, la Alvarado ha comunicato a Ursula l’intenzione di lasciare Acacias con Mateo e Telmo. Cosa succederà nella puntata di Una Vita in onda domani?

Una Vita puntata di giovedì 18 giugno 2020

La scoperta di Lucia ha distrutto tutti i suoi sogni. La giovane pensava di poter essere felice con Telmo, ma le restano poche settimane di vita. Il medico, dopo averla visitata, è stato chiaro: non ha alcuna speranza. La Alvarado ha deciso di nascondere il suo segreto, con l’intenzione di passare il tempo che le resta con il suo amato e nel miglior modo possibile. Stando alle anticipazioni di Una Vita però, il suo stato di salute peggiorerà a tal punto da essere costretta a dire la verità.

Nella puntata di domani di Una Vita, Lucia verrà dimessa dall’ospedale. La giovane tornerà a casa con Eduardo e capirà di aver davanti a sé giorni terribili. Il Torralba infatti, è venuto a sapere della sua relazione clandestina con Telmo, andando su tutte le furie. Deciso a non far trapelare lo scandalo, prenderà una decisione estrema.

Eduardo obbliga Lucia a stare con lui Stando alle anticipazioni di Una Vita della puntata in onda su Canale 5 domani 18 giugno 2020, per Lucia saranno guai. Una volta a casa, Eduardo metterà le cose in chiaro. Dato che sa della relazione tra lei e Telmo, d’ora in poi non uscirà mai più da sola. Lucia verrà così chiusa in casa dal marito, che le impedirà di prendere qualsiasi iniziativa.

Lucia capirà di dover agire al più presto se vuole salvare il piccolo Mateo da Eduardo. Nello stesso tempo, non ha intenzione di perdere Telmo, ora che si sono ritrovati dopo tanti anni. Gli spoiler di Una Vita raccontano a tal proposito che la Alvarado chiederà aiuto a Ursula per vedere il Martinez.