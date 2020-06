Roberto Parli e Andrea Denver si incontrano per la prima volta, Testi svela: sguardi con Adriana

In questi giorni, nella tenuta di Fabio Testi è avvenuta una reunion tra la maggior parte degli ex concorrenti del GF VIP. Tra questi, ovviamente, non potevano mancare Adriana Volpe, la quale è venuta accompagnata da Roberto Parli, Andrea Denver e molti altri.

A generare particolare sgomento e curiosità, ovviamente, è stato l’incontro tra il marito della Volpe e il modello. A spifferare tutto in merito a quanto accaduto quella sera è stato Fabio Testi, il quale ha rilasciato una lunga ed interessante intervista al settimanale Chi.

L’incontro tra Andrea e Roberto Parli

La riunione di tutti gli ex gieffini ha generato molto clamore in queste ore. Ciò di cui i telespettatori erano più curiosi, però, ha riguardato l’incontro tra Roberto Parli e Andrea Denver. Ricordiamo, infatti, che quest’ultimo si è lasciato andare a un piccolo corteggiamento nei confronti della coinquilina generando le ire del marito. In occasione dell’incontro, però, era presente anche la fidanzata di Andrea, Anna.

Testi ha raccontato che i due ex coinquilini, quando si sono visti, non hanno potuto fare a meno di abbracciarsi. Ad ogni modo, si è trattato di un contatto del tutto innocuo, dato che erano presenti i rispettivi compagni di vita. Anche Roberto e Andrea sembrerebbero essere stati abbastanza tranquilli. Fabio, però, ci ha tenuto a mettere in luce un aspetto molto interessante che riguarda alcuni sguardi che si sono scambiati il modello e la conduttrice.

Fabio e gli sguardi tra Denver e Adriana Volpe

Il padrone di casa ha detto che sia Adriana sia Andrea sono due bellissime persone che, pertanto, hanno anche grandi affinità. Roberto, invece, è un uomo molto più serio, pertanto, è stato inevitabile il feeling che si è creato tra la Volpe e il compagno d’avventura. Ad ogni modo, pare che nulla abbia turbato la serenità dell’evento. Roberto Parli e Andrea Denver si sarebbero comportati come due perfetti gentiluomini.

Ricordiamo, infatti, che il primo è innamoratissimo della sua donna, che da poco si è trasferita a Milano per essere più vicina sia a lui sia al suo lavoro. Il secondo, invece, sembra in perfetta sintonia con Anna, ragazza non appartenente alla sfera della tv che, infatti, ha sempre mantenuto una certa riservatezza. Adriana, dal canto suo, è pronta per cimentarsi nella conduzione del suo nuovo programma televisivo, pertanto, non ha tempo per distrarsi con beceri gossip.