Manuela Villa, la scelta della cantante spiazza tutti ma è degna di lode

Manuela Villa affronterà l’esame della maturità

Manuela Villa ha fatto una scelta che ha spiazzato tutti, non molti avrebbero pensato di recuperare i danni dell’adolescenza, lei con coraggio ha preferito tornare indietro se non con gli anni dato che non si può, con i fatti. Quando si è piccoli si sbaglia, ma si può sempre tornare sui propri passi. Così la cantante ha spiegato che frequentava l’Istituto Rossellino di Roma, proprio quando avrebbe dovuto sostenere il diploma decise di non presentarsi per paura dell’interrogazione.

L’anno scolastico quindi viene terminato con un risultato negativo. Adesso sa di aver fatto una brutta figura, continua ad avere la stessa paura di allora, nonostante questo vuole mettersi in gioco e dimostrare a se stessa che può fare di tutto senza avere fermarsi. D’altronde è una donna forte che è stata messa di fronte a situazioni ben più difficili dalla vita. Quindi supererà anche questa.

Manuela Villa, il giorno dell’esame si avvicina e l’ansia aumenta

Manuela Villa verrà esaminata giorno 23 giugno sull’elaborato deciso dal Ministero dell’Istruzione. Lo farà proprio con le stesse ansie dei giovani che oggi si stanno preparando ad affrontare una prova difficile, resa ancora più difficoltosa dalla situazione legata al coronavirus.

Secondo qualcuno la scelta della cantante potrebbe essere ridicola, invece è degna di lode, dato che non le servirà a nulla avere il diploma, quindi non avrà fini lavorativi, ma servirà a se stessa come prova di coraggio. A proposito di ciò Manuela ha affermato che sa benissimo cosa i giovani stiano provando, ebrezza, paura. Dovranno affrontare una situazione paradossale, unica.

I consigli dati al figlio di 16 anni

L’esperienza del suo passato e quella di oggi, le hanno permesso di fare un discorso al figlio che ha 16 anni. Gli ha consigliato di non rimandare a domani quello che può fare oggi, di impegnarsi a fondo perché un giorno potrebbe pentirsi di ciò che non ha fatto. Nel suo caso per esempio, ha dovuto studiare benissimo tutto da zero per affrontare un esame completo.

Sì perchè come sappiamo quest’anno la modalità d’esame sarà totalmente diversa. Non ci saranno scritti, soltanto prova orale finale dalla durata di un’ora. Secondo qualcuno è un esame impossibile. Per altri è facile. Secondo la Villa non ha niente a che vedere con gli esami del passato ma sarà completo allo stesso modo. Tutto ciò che viene chiesto durante la prova scritta è oggetto di esame orale quindi si ha comunque modo di capire quanto e se gli studenti siano preparati.