Uomini e Donne finalmente rompe il silenzio su Daniele Dal Moro: cosa accadrà al suo trono

Uomini e Donne è volto al termine e tutti i protagonisti, o quasi, hanno compiuto le loro scelte, tutti tranne Daniele Dal Moro. Il ragazzo è un po’ finito nel dimenticatoio a seguito dello sviluppo dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

Per tale ragione, molti fan hanno cominciato a farsi numerose domande in merito alle sorti del suo percorso. A dissipare un po’ di dubbi, poi, è stato il diretto interessato che, attraverso il suo ritorno su Instagram, ha lasciato intendere che il suo trono sia stato sospeso. A dare qualche info in più, stavolta, ci ha pensato la redazione del programma.

Uomini e Donne parla di Daniele

Nell’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine si è parlato a lungo dei vari protagonisti di questa edizione ed è stato menzionato anche Daniele Dal Moro. Il giovane aveva iniziato la sua avventura poche settimane prima del lockdown. Il giornale della trasmissione, dunque, ha fatto sapere cosa si siano detti dietro le quinte gli autori e il tronista. Trovandosi in una condizione troppo precoce per poter scegliere di approfondire la conoscenza con una corteggiatrice in particolare, il giovane ha deciso di sospendere il suo trono.

Gli autori del settimanale ci hanno tenuto a chiarire che nei prossimi numeri ci sarà uno spazio interamente dedicato all’ex concorrente del Grande Fratello. Per tale ragione, ci sono ottime possibilità che la redazione decisa di dare al giovane una seconda chance per poter incontrare la donna della sua vita. Sarà un’impresa molto ardua considerando che non si è mai innamorato prima.

Dal Moro sparito dai social

Il fatto che Uomini e Donne stia tramando qualcosa su Daniele Dal Moro lo conferma anche l’inaspettata assenza del giovane dai social. Da un po’ di giorni, infatti, il suo account è completamente inattivo. Questo, dunque, sta facendo sorgere il sospetto che possa essere impegnato con delle faccende che riguardano il talk show. Per evitare di fare spoiler, dunque, il giovane potrebbe aver deciso di prendersi una piccola pausa.

Nel frattempo, sulla pagina Instagram ufficiale del programma, la Mennoia sta intervistando i vari protagonisti di questa edizione, tra cui Carlo e Cecilia. Proprio in queste ore, poi, la caporedattrice ha deciso di dedicare uno spazio anche a Sara Shaimi e a Sonny Di Meo, i quali sono insieme dal giorno della scelta.