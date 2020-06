Daniele Dal Moro, Martina Nasoni fa nuovamente parte della sua vita? Parla Angelica

Daniele Dal Moro, il suo addio al trono sarà stato a causa di Martina? Ecco cosa pensa Angelica

Daniele Dal Moro sembrerebbe avere abbandonato il trono di Uomini e Donne una decisione parecchio difficile, ovvero non scegliere. Potrebbe avere qualcosa a che fare con Martina Nasoni perchè magari è tornata a far parte della sua vita.

Angelica Di Lagno la sua ex corteggiatrice ha scelto di parlare: la loro conoscenza è stata messa in pausa a causa del coronavirus ma tutto questo non c’entra nulla con la non scelta di Daniele. Il ragazzo ha dichiarato che le persone che ha conosciuto nel programma non gli hanno fatto battere il cuore, di conseguenza non si è sentito di portare a termine il percorso.

Angelica nonostante tutto pensava e sperava di ricevere un suo messaggio dato che si erano trovati bene e avevano legato. Attraverso Instagram ha saputo Daniele non avrebbe fatto la sua scelta; in tutto questo arco di tempo è rimasta in contatto soltanto con la redazione, mentre lui non si è più fatto vivo.

Daniele Dal Moro è totalmente irrispettoso: riavvicinamento furtivo a Martina

Daniele Dal Moro è stato accusato di essere parecchio irrispettoso nei confronti di tutti, anche nei confronti della redazione che gli ha dato modo di conoscere persone nuove e magari trovare nuove amicizie. Qualcuno si sarebbe per esempio aspettato che magari essendo che con Angelica era nata qualcosa di più di una semplice conoscenza le avrebbe chiesto di conoscersi al di fuori.

La loro scelta non sarebbe stata una scelta dettata dai sentimenti e dall’amore, ma da un da un’attrazione fisica e probabilmente anche mentale anche se limitata. Avrebbero potuto provarci ma lui non ha voluto. Come mai? Perchè forse ci sono delle novità che hanno a che fare con Martina Nasoni. Non a caso i fan e i follower di Daniele si sono accorti di alcuni dettagli che li hanno portati a pensare ad un vero e proprio riavvicinamento tra i due.

Martina e Daniele, non stanno insieme, ma nascondono qualcosa

Angelica e molti fan su instagram pensano che tra Daniele e Martina non c’è amore, nessun sentimento particolare, nessuna vera e propria relazione. Si vogliono bene ma magari si vedono come qualcosa di più.

Ecco perchè in tanti credono i due abbiano qualcosa da nascondere che probabilmente non dichiareranno mai. Quindi ciò che ne viene fuori è che Daniele forse non ha mai smesso di pensare a lei e ha nascosto un interesse nei suoi confronti per tutta la durata del trono.