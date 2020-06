Sonny e Sara si rivelano in un’intervista: profonde discussioni e poi l’annuncio inaspettato (VIDEO)

Altro giorno, altra intervista ai personaggi di Uomini e Donne, stavolta è toccato a Sonny e Sara. Dopo aver chiacchierato con Carlo e Cecilia, Raffaella Mennoia ha voluto realizzare una diretta su Insatgram anche con la Shaimi.

I due piccioncini si sono lasciati molto andare ed hanno fatto delle confessioni inaspettate in merito alla loro relazione e ai progetti futuri. Specie alcune dichiarazioni hanno lasciato i fan molto sorpresi. Scopriamo tutto quello che si sono detti.

Le confessioni di Sonny e Sara nell’intervista

Nel corso di una diretta su Insatgram, appena pubblicata sul profilo di Uomini e Donne, la Mennoia ha dato luogo ad un intervista a Sonny e Sara. La coppia ha fatto confessioni molto interessanti. I due protagonisti vivono insieme della scelta. In questo momento, l’ex tronista è a casa del suo nuovo fidanzato ma sabato prossimo tornerà a Roma per svolgere delle faccende. Questo distacco, però, servirà loro a capire come staranno separati e se sentiranno la reciproca mancanza.

Per il momento, però, il loro rapporto è abbastanza solido anche se ci sono troppe discussioni, dovute soprattutto alla gelosia. Entrambi hanno detto di essere spesso soggetti ad intavolare delle liti a causa di questo elemento. Raffaella, infatti, li ha esortati a tenere un po’ di più a bada questo aspetto. In seguito, poi, Di Meo e la Shaimi hanno fatto un annuncio.

L’annuncio della coppia

Sonny, infatti, ha deciso di scendere a Roma da Sara per lavorare in questa città, gli ex volti di Uomini e Donne, però, hanno fatto una precisazione. Per il momento, infatti, non hanno nessuna intenzione di andare a vivere insieme. La loro relazione è ancora troppo prematura per poter pensare di dare luogo ad un passo così importante. Per il momento devono mettere a punto alcune questioni e devono viversi un po ‘ di più.

Ad ogni modo, entrambi sembrano molto presi l’uno dell’altra e ne sono una prova anche i numerosi contenuti che pubblicano sui loro rispettivi profili social. Nella parte finale dell’intervista, poi, Sara e Sonny hanno dato il loro in bocca al lupo alla caporedattrice che, tra due giorni, partirà alla volta della Sardegna per cimentarsi nell’esperienza di Temptation Island. La donna ha ammesso di essere un po’ preoccupata di gestire le registrazioni in un clima ancora abbastanza incerto come quello nel quale riversa l’Italia in questo periodo.