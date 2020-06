Gabriel Garko beccato in compagnia di un ragazzo misterioso, sguardi e abbracci tra i due (FOTO)

Gabriel Garko ha un nuovo amore? Questa è la domanda che in tanti si stanno facendo in queste ore. Il settimanale “Chi” ha immortalato l’attore durante una delle sue poche uscite mondane, in compagnia di un giovane ragazzo. Insieme i due sono andati a cena al ristorante, per poi fare una passeggiata piena di abbracci e sorrisi .

Nei giorni scorsi si era parlato molto di Gabriel Garko per via di una crisi sentimentale che, secondo i gossip, lo avrebbe addirittura portato a rifiutare un ritorno in TV. In una delle sue ultime interviste, il modello ha dichiarato di essere impegnato sentimentalmente, senza però svelare l’identità del suo amore. Ultimamente gli erano stati proposti infatti il Grande Fratello VIP e l’Isola dei Famosi, ma Garko ha rifiutato di partecipare ad entrambi. Per quale motivo? Sarà per la presenza di questo ragazzo misterioso?

Gabriel Garko in compagnia di un ragazzo misterioso

Sorrisi e abbracci per Gabriel Garko, che finalmente è tornato come tutti quasi alla normalità. Pizzicato in compagnia di un misterioso amico, dopo la fine del lock-down, l’attore è stato immortalato in zona Prati a Roma con un ragazzo che non si era mai visto. “Chi” li ha fotografati insieme e i due sono apparsi molto in confidenza.

Qualche giorno fa Gabriel Garko ha lasciato la sua villa alle porte della Capitale, dove ha trascorso la quarantena. Da tempo, anche a causa della pandemia, non c’è più traccia dell’amico e collega Gabriele Rossi e in tanti si chiedono cosa sia accaduto tra i due, dato che erano inseparabili. (Continua dopo la foto)

L’attore e l’amicizia con Gabriele Rossi

Per ora non c’è nessun dettaglio sull’identità del presunto nuovo fidanzato di Gabriel Garko. Molti fan sperano che l’attore sia finalmente pronto a ricominciare una nuova vita. Infatti, sembra che dopo aver concluso la relazione con Adua De Vesco, il modello abbia avuto una love story segreta.

Alcuni gossip parlano di Gabriele Rossi e pare che tra i due non sia finita bene. Garko è sempre stato molto riservato per quanto riguarda la sfera sentimentale e privata, per cui è difficile che questa volta possa svelare qualcosa. Di sicuro dagli scatti pubblicati in esclusiva dal settimanale Chi, il modello e attore sembra davvero felice sereno…