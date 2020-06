Grande Fratello Vip: Antonio Zequila è diventato conte

Il Grande Fratello Vip tornerà a settembre con un cast stellare, come ha dichiarato in una recente intervista Alfonso Signorini. Tra i possibili concorrenti ci sono Elisabetta Gregoiraci e Flavia Vento. Nonostante manchino ancora diversi mesi al debutto della quinta stagione del reality, il gossip sui precedenti protagonisti continua ad impazzare.

Antonio Zequila, indiscusso protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha stupito i suoi tanti follower con un post sul suo profilo ufficiale Instagram. Zequila ha annunciato di essere stato insignito del titolo nobiliare di conte. Tanti i commenti arrivati sotto il post. Molti utenti si sono congratulati, ma non sono mancate le polemiche e e battute ironiche.

Grande Fratello Vip, Antonio Zequila stupisce i fan su Instagram

Qualche giorno fa, Antonio Zequila ha pubblicato un post decisamente particolare sul suo profilo ufficiale Instagram. L’attore continua a far impazzare i gossip anche dopo la fine del reality show, nel quale ha regalato siparietti divertenti e momenti invece molto intensi. Durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip, Zequila aveva confessato di avere un solo grande amore nella sua vita, una misteriosa donna di nome Marina.

Uscito dal Grande Fratello Vip, Antonio Zequila si era ripromesso di riconquistare la sua Marina, obiettivo che era riuscito a raggiungere. Tuttavia, pochi giorni fa, durante un’intervista radiofonica, l’attore ha detto di essersi lasciato. Il suo cuore però, apparterebbe ad un’altra donna, anche se l’attore non ne ha voluto rivelare l’identità, limitandosi a dire che la conosceva da tempo. Le cose sembrano andare per il verso giusto per Zequila, visto che ha ricevuto una gradita sorpresa, condivisa poi con i suoi fan tramite il suo profilo Instagram.

Zequila insignito a conte

Nel suo post pubblicato su Instagram, Antonio Zequila ha pubblicato una foto decisamente particolare. Elegante e regale, armato del suo solito bellissimo sorriso, l’attore ha comunicato di essere stato investito del titolo di Conte de’ Lutti e duce di Sant’Alessandro. Zequila ha quindi precisato che il suo nome, da questo momento in poi, sarà Antonio Zequila Conte de’ Lutti e Duca di Sant’Alessandro.

Zequila, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha più volte raccontato nelle varie interviste di avere origini nobiliari. Suo nonno paterno infatti, apparteneva ad una famiglia nobile. Finalmente, Antonio Zequila è stato insignito ufficialmente del titolo di conte e duca, fatto del quale va molto orgoglioso. L’attore ha poi aggiunto: ”Me lo diceva mia madre che sarebbe andata cosi”.