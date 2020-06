Ballando con le stelle, Milly Carlucci: ”Abbiamo bisogno di sognare”

Ballando con le stelle riparte e il cast è già stato confermato. Al timone della conduzione ci sarà ancora una volta Milly Carlucci, che in una intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato diverse anticipazioni della nuova edizione, che è stata spostata a settembre a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus che ha colpito il nostro Paese.

Milly Carlucci si augura che la nuova edizione di Ballando con le stelle vada in onda con la sua formula originaria, ovvero con ballerini e vip che si sfidano a colpi di danza, ovviamente in coppia. Al momento, nessuna conferma, in quanto sono ancora vigenti le norme di distanziamento sociale che impedirebbero, di fatto, i balli di coppia.

Ballando con le stelle riparte a settembre

Milly Carlucci, nella sua intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, si è mostrata entusiasta per la nuova edizione di Ballando con le stelle, che andrà in onda su Rai 1 a settembre. La conduttrice, oltre a sperare che il programma torni nel suo format originale, ha ribadito quanto sia importante regalare un momento di spensieratezza ed allegria agli italiani, specie dopo il difficilissimo momento di emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio il Paese.

La Carlucci ha ribadito che Ballando con le stelle andrà in onda su Rai 1 entro la metà del mese di settembre 2020, salvo cambi di palinsesto o altri imprevisti. Il suo desiderio ed augurio è che la gente torni a sognare e a fare cose insieme: ”Ne abbiamo bisogno”, aggiunge l’amata conduttrice.

Su Rai 1 anche Il cantante mascherato

Le belle notizie non finiscono qui. Pare infatti che sulla Rai torni ache Il cantante mascherato. Le date ufficiali di entrambi i talent non sono state ancora ufficializzate. Molto probabilmente, verranno annunciate durante la conferenza stampa per la presentazione dei palinsesti Rai fissata a luglio; in questa occasione si parlerà anche delle decisioni in merito allo svolgimento del talent, anche nel rispetto delle norme di distanziamento sociale tutt’ora in vigore.

Dal momento che Ballando con le stelle avrebbe dovuto andare in onda già mesi fa, si conoscono i nomi dei partecipanti. Tra questi troviamo Rosalinda Celentano, Paolo Conticini, Gilles Rocca, Ninetto Davoli, Barbara Bouchet, Tullio Solenghi, Vittoria Schisano e Lina Sastri. Altri concorrenti sono Elisa Isoardi, Costantino della Gherardesca, Daniele Scardina e Antonio Catalani. Nel 2021 tornerà anche Il cantante mascherato. A tal proposito, Milly Carlucci ha annunciato diverse novità, con un progetto rinnovato e decisamente più ambizioso rispetto al precedente.