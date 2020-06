Giovanna Abate e Sammy Hassan pronti per la convivenza? (Foto)

La storia tra Giovanna Abate e Sammy Hassan sta proseguendo al di fuori di Uomini e Donne. La ragazza, infatti, ha scelto proprio Sammy dal quale si è sempre detta particolarmente attratta. Il rapporto tra i due pare andare a gonfie vele, non ci sono nuvole all’orizzonte, anzi! Da un paio di voci trapelate in rete emergono, invece, parecchi progetti importanti.

Uno dei progetti di Giovanna Abate e Sammy che sta facendo più discutere i fans riguarda una loro possibile convivenza a breve. Possibile, ci si chiede in rete, che i due ragazzi abbiano deciso di bruciare in questo modo le tappe? A sollevare qualche perplessità, comunque, non è solo il poco tempo trascorso dalla scelta. C’è anche altro. Di cosa si tratta? Vediamolo.

Giovanna Abate pronta per la convivenza

Giovanna Abate ha sempre detto, durante il trono, di essere alla ricerca di una persona che potesse darle tranquillità e stabilità. Un ragazzo, quindi, su cui poter contare e con cui posare le basi per una relazione importante e duratura. La parola convivenza non è mai uscita dalla sua bocca anche se non è detto che durante l’intero percorso non ci abbia mai pensato.

Secondo alcune voci che circolano in rete, però, Giovanna Abate e Sammy Hassan starebbero già da adesso valutando l’ipotesi di iniziare una convivenza. I tempi affinché questo avvenga non sono stati resi noti dato che si è parlato semplicemente di “dopo l’estate”. Secondo i più, la motivazione starebbe nell’infondatezza di queste indiscrezioni. Pare, invece, quasi certa la città dove i due ragazzi andrebbero a convivere: Milano.

La reazione dei fans

Giovanna Abate e Sammy Hassan sono tra le coppie di Uomini e Donne più seguite in assoluto. I due ragazzi hanno tantissimi fans che, giorno per giorno, li seguono ed interagiscono con loro. Inevitabile, quindi, che arrivassero delle reazioni pressocché immediate alle voci di una futura convivenza. In molti, bisogna dirlo, hanno semplicemente gioito di questa notizia dal momento che vorrebbero i due ragazzi già ben accasati.

Per altri, però, tutto questo sa un po’ di fake news o, meglio, fake indiscrezione. Nessuno ha confermato quanto emerso, né Giovanna Abate né Sammy. Per di più, pare che la fonte da cui sia trapelata la notizia non sia tra le più attendibili del settore. “La fonte è tutto tranne che attendibile” si legge nei commenti. Magari la convivenza non sarà immediata, ce ne faremo una ragione!