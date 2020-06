“Come Marrabbio…”: Miriam Leone, critiche velenose sulle sue sopracciglia. Bufera su Twitter [FOTO]

Miriam Leone nel mirino degli haters

Nelle ultime ore la bellissima Miriam Leone è finita in topic trend su Twitter. Per quale ragione? Per caso gli utenti si sono precipitati sul noto social network per parlare della sua ultima fatica cinematografica dal titolo ‘L’amore a domicilio’? A quanto pare il film non c’entra nulla, la tendenza è legata ad uno scatto che l’ex Miss Italia ha postato su Instagram e che ha scatenato una serie di reazione, negative stavolta.

Ebbene sì, se di solito la modella ed attrice siciliana è tempestata di complimenti per le sue foto audaci, ora la stessa è stata criticata per un suo aspetto fisico che non è piaciuto per niente al popolo del web. Di cosa si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate.

L’ex Miss Italia paragonata a Marrabbio

A scatenare una serie di critiche su Twitter è stato il commento di un internauta che ha espresso un parere negativo alle sopracciglia di Miriam Leone. Da questa valutazione altri utenti web hanno sollevato un polverone mediatico al punto di arrivare altre argomentazioni che non c’entrano nulla con l’ex Miss Italia.

Come ad esempio, le ciliege dell’ex vicepremier Matteo Salvini, ma anche gli esami di Stato che si stanno tenendo in questi giorni per menzionare anche la storica partita tra Germania-Italia finita 4 a 3. Postando delle foto in primo piano della professionista sicula, l’utente ha scritto: “Volevo chiedere a Miriam Leone che per queste sopracciglia bisogna chiedere i diritti d’autore a Marrabbio di Kiss me Licia”. (Continua dopo il post)

Se si critica la bellezza di Miriam Leone allora chiudiamo tutto.

Ma l’avete vista, non scherziamo per favore #miriamleone pic.twitter.com/6m5ZZNBU2Q — Eva 🦃 🦉 (@sorridicheese) June 16, 2020

La reazione dei veri follower dell’attrice siciliana

Ovviamente l’internauta si riferiva al personaggio con i baffi, ovvero Anacleto Marrabbio, padre della protagonista della serie televisiva e del cartone animato in onda negli Anni Ottanta. Ma il paragone dell’uomo non è piaciuto per niente ai follower dell’attrice siciliana, infatti non sono rimasti a guardare.

“Quando fate body shaming fate schifo. Miriam Leone ha delle sopracciglia che le conferiscono ulteriore personalità e fascino, vi sfido a dire il contrario. E poi c’è da dire che se arrivate a criticare le sopracciglia di qualcuno avete dei seri problemi”, ha scritto una fan su Twitter. In tutto questo al momento non è arrivata la replica da parte della diretta interessata.