Lite tra Serena Enardu e Karina Cascella, volano gravi insulti, l’opinionista chiede di cancellare tutto (FOTO)

Serena Enardu e Karina Cascella si sono rese protagoniste di una lite social a causa di pettegolezzi circolati in rete in queste ore. Nello specifico, alcune persone hanno riportato alla sarda delle presunte parole pronunciate dall’opinionista contro di lei.

La Enardu non è rimasta in silenzio ed ha dato luogo ad uno sfogo davvero pesante su Instagram. Dopo pochissimo tempo, però, la Cascella ha raccontato una versione dei fatti diametralmente opposta. Pertanto, andiamo a vedere come si è evoluta la vicenda.

Lo sfogo di Serena Enardu

Se, solitamente, i panni sporchi si lavano in famiglia, nell’era dei social questo diventa un po’ impossibile. Nella giornata di ieri, infatti, Serena Enardu e Karina Cascella hanno avuto una discussione molto pesante. Quest’ultima avrebbe preso di mira l’altra protagonista accusandola di essersi completamente rifatta. Tali parole non sono state gradite dall’ex di Pago, che prontamente ha risposto a tono. La donna ha esortato Karina a prendersi una pausa e a trovarsi un altro lavoro, perché quello da influencer ha stufato.

Inoltre, si sta appigliando su cose inesistenti, pertanto, sarebbe opportuno se ponderasse con maggiore attenzione ciò che decide di dire, specie in pubblico. La sarda è apparsa alquanto furiosa tra le sue Instagram Stories, al punto che i fan hanno pensato sia accaduto qualcosa di davvero molto grave. Andando sul profilo della napoletana, però, è apparsa una versione completamente diversa. (Continua dopo la foto)

La replica di Karina Cascella

Karina, infatti, ha detto di non aver mai pronunciato frasi contro Serena in merito alla chirurgia estetica. Lei stessa si è sottoposta a diversi trattamenti, pertanto, non sarebbe proprio la persona adatta a fare questo genere di morale. La Cascella, però, ci ha tenuto ad informare la Enardu di essere disposta ad un chiarimento, sta di fatto che le ha anche mandato dei messaggi in privato e, addirittura, pare l’abbia telefonata, dato che dispone del suo numero di cellulare.

L’opinionista, dunque, ha ribadito che all’orecchio della sua interlocutrice virtuale siano arrivate delle informazioni totalmente errate. In virtù di questo, ha esortato la donna a rimuovere tutti i video nei quali ha pesantemente sbottato contro di lei. Controllando il profilo di Serena, però, i filmati sono ancora tutti presenti. Non ci resta che attendere per capire se l’ex di Pacifico comprenderà le spiegazioni dell’influencer oppure no.