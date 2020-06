Franco, il fratello di Al Bano: “Con la sorella di Romina Power non ha funzionato, troppo diversi”

Franco Carrisi intervistato dal magazine Oggi

Nelle ultime ore giornali e siti di gossip sono tornati a parlare dei Carrisi. Stavolta non c’entra nulla il cantautore Al Bano e le vicende legate alla sua pensione. Il protagonista della storia è il fratello Franco, che spesso è rimasto nell’ombra. L’uomo ha rilasciato una lunga intervista al magazine Oggi parlando per la prima volta di qualcosa di inedito che riguarda la sua vita privata.

In pratica, per un breve arco di tempo il Carrisi ha avuto un rapporto ravvicinato con una persona molto vicina alla sua ex cognata Romina Power. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha detto al periodico diretto da Umberto Brindani.

Il fratello di Al Bano parla di Taryn Power

Intervistato dal settimanale Oggi. Franco Carrisi che è conosciuto anche col nome Kocis, ha confessato che anni fa incise un disco col fratello Al Bano, Romina Power e sua sorella Taryn. In quell’occasione si formò un quartetto che fece il giro del piccolo schermo ma anche dei giornali di cronaca rosa. “La canzone si chiamava ‘Taca, taca, banda’, fu un grande successo: eravamo gli Abba italiani, trionfammo in tutta Europa; in Spagna fummo primi classifica… Girare l’Europa tutti e quattro insieme fu un’esperienza bellissima”, ha confessato il salentino.

Una bellissima esperienza per quest’ultimo che poteva trasformarsi in qualcosa che andava oltre ai rapporti professionali. Perché non funzionò? In poche parole i due avevano dei caratteri completamente differenti, per tale ragione tra i due non ci fu mai nulla. “Quella del quartetto fu un’idea di Romina, che forse sperava anche in un fidanzamento tra me e sua sorella. Ma io e Taryn non siamo stati mai fidanzati, a livello caratteriale non ha funzionato, eravamo troppo diversi”, ha affermato l’uomo.

Franco Carrisi e le parole al miele per la Lecciso e i nipoti

Nel corso della lunga intervista per il magazine di Umberto Brindani, Franco Carrisi ha sepso due parole anche per la cognata Loredana Lecciso. Tra loro sembra esserci un rapporto cordiale ed affettuoso, stessa cosa coi nipoti Jasmine e Bido. Parlando col giornalista, il fratello del Maestro salentino ha detto che alla Lecciso vuole bene.

Per lui è una donna perbene che tiene davvero molto al fratello, e questo cosa lo riempie di gioia. “E poi ci ha regalato Jasmine e Albano junior, ragazzi straordinari, come tutti i miei nipoti”, ha concluso il musicista.