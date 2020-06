Alessio Orsingher sostituisce Tiziana Panella, a Tagadà ed è sfida contro il marito Pierluigi Diaco

Tiziana Panella sta male e viene sostituita alla conduzione di Tagadà da Alessio Orsingher, marito di Pierluigi Diaco che conduce Io e Te su Rai 1

Tiziana Panella viene sostituita alla conduzione di Tagadà da Alessio Orsingher perché sta male. Nell’appuntamento della trasmissione che è tornata nei palinsesti di La7 e che va in onda dalle 14:15 l’assenza è stata ovviamente notata. La Panella è stata male ed è stata sostituita dal marito di Pierluigi Diaco.

La Panella da ben cinque anni è alla conduzione della trasmissione giornalistica, ma ieri c’è stato un imprevisto. Il malore che l’ha colpita ha richiesto un cambiamento e a prendere il timone del programma è stato proprio il marito di Diaco. Alessio Orsingher, che è giornalista e redattore ed è presente in studio, ha preso quindi il ruolo di conduttore. Si è trattato di una sostituzione straordinaria, anche se in realtà non è la prima volta che Orsingher prende le redini di conduttore.

Alessio Orsingher al timone di Tagadà

Altre volte, Orsingher è stato al timone della trasmissione come conduttore, naturalmente sempre come sostituto. A differenza delle altre volte, però, in questa occasione la conduzione di Alessio va a scontrarsi con quella del compagno e marito Diaco. Infatti, Pierluigi conduce su Rai 1 Io e Te, proprio nella stessa fascia oraria.

E’ questa dunque la differenza rispetto ad altre volte in cui Alessio Orsingher ha dovuto condurre Tagadà per emergenze. Ieri si è scontrato con il programma condotto da Diaco, suo marito. Probabilmente non tutto sono a conoscenza che i due sono sposati e dal 2017. La cosa bella è che si sfidano conducendo due programmi nella stessa fascia oraria.

Orsingher e Diaco si sfidano alla conduzione

Si tratta di una sfida molto particolare, che riserverà delle sorprese e che comunque non è stata voluta da nessuno dei due. E’ tuttavia necessaria vista la situazione del momento e per consentire alle trasmissioni di andare in onda. I due si sfidano quindi con due trasmissioni che vanno in onda nello stesso orario, però si tratta di due talk differenti.

Infatti, il programma condotto da Diaco si basa su interviste a personaggi dello spettacolo, mentre quello condotto da Orsingher tratta argomenti di politica. Se non altro i telespettatori potranno scegliere per preferenza di tematica e non di conduzione. I due sono comunque molto amati dal pubblico e anche il marito di Diaco è molto apprezzato.