Achille Lauro stravolge il suo look uno stile tutto nuovo (FOTO)

Ancora una volta sorprende i fan Achille Lauro con le sue trasformazioni, il cantante ha indossato un completo doppio petto in grigio con camicia gessata in azzurro e cravatta sui toni del bordeaux

Come sempre non finisce mai di stupire Achille Lauro, le sue trasformazioni sono repentine e lasciano senza parole. Sempre rivoluzionario e innovativo, l’artista eclettico ogni volta si reinventa e colpisce per il suo estro e la sua originalità. Nelle ultime ore cantante ha anche annunciato sui social che il prossimo venerdì presenterà il nuovo singolo intitolato “Bam bam Twist”.

Si tratta di una hit ispirata agli anni ’60 che pare sia destinata a diventare il tormentone dell’estate. E’ stato proprio per questa occasione che il cantante ha rinnovato il suo stile, completamente diverso da quelli adottati finora. Infatti, tutti lo conoscono per i suoi outfit androgini in cui spiccano gonne, tacchi a spillo e calze a rete, ma il nuovo look è completamente diverso! (Continua dopo la foto)

Achille Lauro torna alla tradizione

Lauro è tornato alla tradizione e ha indossato un completo doppio petto in grigio elegantissimo, con camicia gessata in azzurro e cravatta sui toni del bordeaux. La cravatta è abbinata alla pochette, ma Lauro ha adottato anche una nuova acconciatura che ricalca quella del bravo ragazzo. Dunque, da look alla David Bowie Achille Lauro è passato alla semplicità e alla tradizione.

Rimane sempre però una vera icona glamour, ricca di stile e fascino, che non può passare inosservata. Tutti ricordano il suo debutto a Sanremo nel 2019, in cui ha dimostrato di essere un artista eclettico, innovativo e rivoluzionario. I suoi look iconici finora sfoggiati nelle sue esibizioni sono straordinari e i suoi spettacoli sono delle performance di alto successo.

Il cantante icona glamour

Nella sua prima esibizione al debutto di Sanremo il cantante era un’icona rock. Durante il tour ha incantato con le sue tutine di cristalli, poi è tornato al Festival con alcuni travestimenti che hanno fatto scalpore. Di recente il cantante è apparso con look androgini caratterizzati da calze a rete, tacchi a spillo e gonne, ma adesso ha cambiato nuovamente.

Infatti, il suo look con abito grigio sembra annunciare un ritorno alle tradizioni, al classico. Dobbiamo dire che anche se non si tratta di un look con elementi esagerati Lauro riesce sempre a colpire. Il cantante è in costante evoluzione e così anche i suoi look, e sicuramente presto ce ne saranno altri. Siamo dunque in attesa di vedere quale sarà la sua trasformazione futura!