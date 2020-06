“Mi chiamavano pazza…”: Romina Carrisi, la figlia di Al Bano e la Power incompresa

Romina Carrisi e lo sfogo su IG

Negli ultimi tempi non si fa altro che parlare della famiglia Carrisi. Qualche giorno fa hanno fatto discutere le dichiarazioni di Al Bano sulla sua situazione economica ma anche per le dichiarazioni al vetriolo contro Romina Power. Di recente anche il fratello Franco ha fatto delle confessioni su Taryn e Loredana Lecciso, ora all’appello mancava Romina Jr, la quartogenita della storica coppia.

Quest’ultima dopo oltre due mesi di permanenza ad Ibiza, rimasta sull’isola per il lockdown, da qualche settimana sta a Roma. La 33enne attraverso il suo account Instagram ha fatto sapere ai follower che spesso non viene compresa. In che senso? Le spiegazioni le troverete nel prosieguo dell’articolo.

La quartogenita di Al Bano e Romina Power si sente incompresa

Essere un componente della famiglia Carrisi non è mica facile. Il motivo? Qualsiasi cosa si faccia si finisce immediatamente al centro dell’attenzione. La quartogenita di Al Bano e Romina Power ha sempre dovuto fare i conti con un cognome troppo ingombrante e questo spesso le ha impedito di spiccare il volo. Ricordiamo che la ragazza ha studiato recitazione e il suo grande sogno è diventare attrice.

Romina Jr durante la sua carriera ha sempre dedicato molto del suo tempo agli studi sia nel nostro Paese che in America dove ha seguito un corso di scrittura. Ora la 33enne sente il bisogno di dare una svolta alla sua vita e magari sfondare sul web. Il suo account Instagram è molto seguito e già da tempo fa anche l’influencer.

Romina Carrisi posta una sua poesia su Instagram

Sin da piccola la Carrisi Junior ha avuto il prediletto per la recitazione, per tale ragione negli Stati Uniti ha studiato quest’arte. Tuttavia la figlia di Al Bano e Romina Power è portata anche per la scrittura e la fotografia. Ricordiamo che tempo fa la 33enne ha scritto un libro di poesie che sta riscuotendo un discreto successo grazie a Instagram.

Ma per quale ragione la sorella di Cristel e Yari si sente di non essere compresa come in realtà desidererebbe tanto? Nelle ultime ore la ragazza ha condiviso tra le Stories di IG una poesia che lei stessa aveva scritto un po’ di tempo fa e che richiama il suo personale pensiero sulla vita e il modo di vivere l’arte. Ecco la foto in questione: