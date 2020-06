Ivan Gonzalez shock, in diretta la sua compagna di reality annuncia: ‘Ho un ritardo’

Ivan Gonzalez potrebbe diventare papà. La compagna di reality al quale sta partecipando, con la quale c’è stata una relazione, ha un ritardo. Ecco tutti i dettagli

Ivan Gonzalez concorrente in un nuovo reality spagnolo

Abbiamo conosciuto Ivan Gonzalez prima come tentatore nella prima edizione di Temptation Island Vip, in cui si è avvicinato molto a Valeria Marini, poi come tronista di Uomini e Donne. In realtà Ivan aveva già partecipato alla versione spagnola del programma di Maria De Filippi e a L’Isola dei Famosi spagnola.

Nel suo percorso ha deciso di scegliere Sonia Pattarino con la quale si divideva tra la Sardegna e la Spagna. Ma dopo sette mesi di relazione lui l’ha lasciata in modo molto brusco e ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip cancellando completamente lei e l’esperienza a Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice ha detto che lui era concentrato sulla sua carriera e, in effetti, i fatti lo dimostrano.

Appena conclusa l’esperienza al GF Vip (che non è andata bene visto il suo comportamento nei confronti di Sonia) Ivan ha deciso di tornare in Spagna e partecipare ad un altro reality. Adesso è un concorrente de La Casa Fuerte in cui dovrà stare in coppia con Oriana Marzoli. Ma è successa una cosa che ha creato grandissimo scalpore.

Oriana rivela ad Ivan di avere un ritardo

Nel reality ci sono coppie di concorrenti che attraverso sfide devono guadagnarsi la camera in casa oppure accamparsi in giardino. Durante l’ultima diretta si stava scherzando tra i concorrenti in quanto Yola Berrocal aveva letto la mano di Ivan prevedendo un uscita da single, nonostante l’avvicinamento a Oriana, e dei figli.

Ebbene, tanto è bastato per far dire a Oriana che, a parte gli scherzi, non ha avuto il ciclo. Ivan è rimasto spiazzato da questa rivelazione per poi dire: “Non puoi portare un bambino in grembo, uscirebbe pazzo con tutte queste urla“. Ma l’ipotesi è concreta dal momento che la coppia ha avuto diversi rapporti intimi nei mesi scorsi.

Se Ivan è rimasto congelato dalla possibilità di diventare padre così all’improvviso, Oriana si è mostrata invece tranquilla. Ha confessato che non le dispiacerebbe affatto avere un figlio da Ivan, perchè lui è bravo e perchè “uscirebbe bello”. Ad ogni modo, una volta fuori dal reality capiranno come stanno davvero le cose. Voi che cosa ne pensate di questa vicenda?